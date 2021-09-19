Yangında ölen ablasıyla aynı tabutu paylaştı Feci yangında hayatını kaybeden baba ve 3 çocuğu son yolculuklarına uğurlandı Cenazeler kılınan namazın ardından memleketleri Trabzon’a gönderildi

Sakarya’nın Geyve ilçesinde misafirliğe gittikleri evde çıkan yangında hayatlarını kaybeden baba ve 3 çocuğun cenaze namazları Kocaeli’nin Derince ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından memleketleri Trabzon’a gönderildi. Cenaze töreninde, hayatını kaybeden 1 yaşındaki minik Eslem ve ablası ise aynı tabutla son yolculuğuna uğurlandı.

Yangın, Sakarya’nın Geyve ilçesi Bağcaz Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 37 yaşındaki Bayram Bekçi ve ailesinin misafirliğe gittiği arkadaşlarının evinde sobanın parlaması sonucunda yangın çıktı. Yangın evin önünde bulunan hafif ticari araca da sıçrarken, yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın ekiplerin çalışmaları neticesinde güçlükle kontrol altına alındı. Meydana gelen yangında baba Bayram Bekçi (37) ile çocukları Eslem Asaf (1), Ömer Faruk (11) ve Dilara (14) alev topuna dönen evin içerisinde yanarak hayatını kaybetti. Yangından yaralı olarak kurtulan Bayram Bekçi’nin eşi Pınar Bekçi (36) ve 4 yaşındaki oğlu Eymen Bekçi ise olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan anne Pınar Bekçi’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, vücudunun çeşitli yerlerinde ciddi derecede yanıklar oluşan 4 yaşındaki Eymen Bekçi ise Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra yakınlarına teslim edilen cenazeler Kocaeli’nin Derince ilçesine getirildi. Evlerinin önünde alınan helalliğin ardından Muratevler Camii’nde cenaze namazı kılındı. Baba ve 3 çocuğun cenazeleri kılınan namazın ardından memleketleri Trabzon’a gönderildi. Cenaze töreninde 1 yaşındaki Eslem ile Dilara ise aynı tabutla son yolculuklarına uğurlandı.

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