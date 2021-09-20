At üstünde izleyenlere Ata sporu şöleni sundular

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Kocaeli Erzurumlular Derneği’nin Derince Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlediği ‘Ata Sporumuz Cirit Şöleni’ coşku içerisinde geçerken cirit ekipleri ise izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Cirit sporunu yaşatmak ve gençlere tanıtmak amacıyla Kocaeli Erzurumlular Derneği ve Derince Belediyesi, hafta sonu ilçede ‘Ata Sporumuz Cirit Şöleni’ düzenledi. Bölge halkından yoğun ilgi gören ve cirit ekiplerinin muhteşem gösterilerine sahne olan programa katılım da yoğun oldu. Mehteran eşliğinde kortej yürüyüşü ile başlayan cirit şöleni etkinlikleri Yenikent Mahallesi, Ertuğrul Gazi Bulvarındaki alanda gerçekleşti. Çayırova Anadolu Spor Kulübü Derneği cirit ekibinin gösterileriyle devam eden program muhteşem gösterilere sahne oldu. Katılımın son derece yoğun olduğu cirit şölenine halk oyunları gösterileri de renk kattı.

Coşku içerisinde geçen Ata sporu cirit şölenine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Derince Belediye Başkan Vekili Kenan Yalçın, ilçe protokolü, dernek temsilcileri, ile vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleşti.

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