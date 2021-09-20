Başiskele’de okullar yenileniyor

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Başiskele Belediyesi, çocukların daha güvenli bir ortamda eğitim görmeleri adına ilçe genelinde bulunan okulların tadilat ve tamirat işlemlerini gerçekleştiriyor.

Korona virüs pandemisi nedeniyle uzun süredir yüz yüze eğitimden uzak kalan çocuklar, 20212022 eğitim yılının başlamasıyla birlikte yüz yüze eğitime geri döndü. Yeni eğitim dönemi öncesinde çalışma başlatan Başiskele Belediyesi, ilçede bulunan okulların eksiklerini giderdi. Çalışma kapsamında ekipler, ilk olarak okul bahçesinde çim kesimi ve temizlik işlerini tamamladılar. Ardından okul bahçesinde ve spor alanlarında zamanla deforme olarak çukur haline dönen beton zeminlerin tadilatını yapan ekipler, düzeltme çalışmaları sonrası spor sahalarını akrilik boya ile boyayarak çocukların kullanımına sundu.

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