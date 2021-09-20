Babasının bacağından vurduğu şoförü bıçaklayan şüpheli tutuklandı (2)

İngiltere, Türkiye'yi 'kırmızı' listeden çıkardı ama... Bu nasıl izin?

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CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, kavga ettiği özel halk otobüsü sürücüsü Adem Yaşık´ı bıçaklayarak, yaralayan Emre Ağgül, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI

2021-09-20 17:16:43



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