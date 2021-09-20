Babasının bacağından vurduğu şoförü bıçaklayan şüpheli tutuklandı (2)

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, kavga ettiği özel halk otobüsü sürücüsü Adem Yaşık´ı bıçaklayarak, yaralayan Emre Ağgül, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI
2021-09-20 17:16:43
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.