Gebze’de 7 katlı binada korkutan yangın Avukatlık bürosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü

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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 7 katlı binanın en üst katında bulunan avukatlık bürosunda çıkan yangın paniğe sebep oldu. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası neticesinde yangın söndürüldü.

Yangın, Gebze Hacı Halil Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı binanın en üst katındaki avukatlık bürosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın en üst katından dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye erlerinin merdivenli araç yardımı ile müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Paniğe yol açan ve maddi hasarın oluştuğu yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

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