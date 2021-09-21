Battal Gazi Sokak parkı şekilleniyor

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Başiskele Belediyesi, kent genelinde yeni spor ve oyun parkları yapmaya devam ediyor.

İlçede yeni sosyal yaşam alanları oluşturan Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz aylarda yapımına başlanan Yeşilyurt Mahallesi Battal Gazi Sokak Parkı’nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Toplamda yaklaşık 800 metrekarelik alan üzerine yapılan Başiskele’nin yeni parkında, 90 metrekare kauçuk zemin üzerine 2 kuleli oyun grubu, salıncak ve tahterevalli konuldu. Parka ayrıca 200 metrekare voleybol sahası da yapıldı. Zemini ve boyası hazır hale getirilen sahanın tel çitleri de yakın zamanda yapılacak.

Başiskele’nin doğasına uygun olarak yapılan parkın çimlendirme, ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çocuklar kadar yetişkinlerin de dinlenme noktası olacak parka kent mobilyaları da yerleştirilerek bölge halkının hizmetine sunulacak.

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