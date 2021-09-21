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Fabrika gibi çalışan lise şimdi de deney seti üretiyor Öğretmen ve öğrenciler, bu atölyelerde okulların ihtiyaçlarını karşılıyor

İHA

Fabrika gibi çalışan lise şimdi de deney seti üretiyor Öğretmen ve öğrenciler, bu atölyelerde okulların ihtiyaçlarını karşılıyor

Kocaeli’nin Derince ilçesinde pandemi sürecinde tonlarca dezenfektan ve hijyen malzemesi üreten lisede kurulan farklı bir atölyede ise öğretmen ve öğrenciler, okulların elektronik deney seti ihtiyacını karşılıyor.
Pandemi sürecinde dezenfektan ihtiyacını karşılamak için okul bünyesinde kurulan atölyede yüzlerce ton hijyen malzemesi üretilen Kocaeli’nin Derince ilçesindeki Çınarlı Meslek ve Tekniki Anadolu Lisesi’nde, kollar bilim için sıvandı. Okulda yürütülen ArGe çalışmaları kapsamında, kurulan atölyede okulların test kiti ihtiyacını gidermek için üretime başlandı. Tasarımları okul tarafından yapılan test kitleri, okulda kurulan atölyede öğretmenler ve öğrenciler tarafından üretilmeye başlandı. 3 aydır süren üretim çalışmaları kapsamında 10 okulun elektronik deney seti ihtiyacı karşılandı. Üretilen elektronik deney setleri, Türkiye’nin farklı şehirlerindeki okullara gönderiliyor. Atölyede çalışan öğrenciler ise hem kendilerini geliştirme fırsatı buluyor hem de döner sermaye kapsamında para kazanabiliyor. Okulda bir yandan da hijyen malzemesi üretimi ara vermeden devam ettiriliyor.

“Milletimizin neye ihtiyacı varsa onu üretmeye başladık”
Üretim çalışmaları ile ilgili bilgi veren okul müdürü Selman Utkan, 2019 yılında MEB 2023 vizyonu kapsamında döner sermaye açmaya karar verdiklerini ve üretime geçtiklerini belirterek, “Daha pandemi başlamadan önce döner sermaye açmak için çalışmalara başladık. İlk başta bir firmayla protokol imzaladık. Led armatür üretecektik diğer okullardan farklı olarak. Sokak aydınlatmasıyla başlamaya karar verdik. Bu şekilde döner sermayeye başvuruyu yaptık. Başvuruyu yaptıktan sonra bakanlığımız tarafından da çok beğenildi projemiz ve döner sermayemiz açıldı. Döner sermaye açıldıktan birkaç hafta sonra pandemi başladı. Biz de hemen hedefimizi değiştirdik. O süreçte milletimizin neye ihtiyacı varsa onu üretmeye başladık. Maske yapmaya başladık, bütün öğretmenlerimizin gönüllü çalışmasıyla maskelerimizi ürettik. Kolonya, dezenfektan ihtiyacı vardı, hemen onları üretmeye başladık ve yoğun bir şekilde fabrika gibi çalışarak dezenfektan ve kolonya ürettik. Bakanlığın bütün okullarına, ilimizdeki okullara vermeye başladık” dedi.

“Yeni teknolojiye ayak uyduracak şekilde, yeni setler üretiyoruz”
İhtiyaca yönelik üretim yaptıklarını belirten Utkan, “Okulumuzda ARGE birimi de oluşturduk. Daha neler yapabiliriz, neler üretebiliriz diye geliştirmeye çalıştık bütün faaliyetlerimizi. Her alanımızda değişik üretimler yapmak için uğraştık. Kimya bölümünde dezefektan, temizlik malzemesi ürettiğimizin yanı sıra, elektrik elektronik teknolojisi alanında da elektrik deney setleri üretmeye başladık. Diğer okullarımızın ihtiyacı olan deney setlerinin üretimine başladık ve sürekli ARGE çalışmaları ile bunu geliştiriyoruz yeni teknolojiye ayak uyduracak şekilde, yeni setler üretmeye devam ediyoruz. Bunun yanında led üretimine de devam ediyoruz. Kocaeli’de hiçbir firmada olmayan dizgi makinesi aldık bakanlığımızın desteği ile. O makineyle tamamen kendi markamızın olacağı bir led armatür üretmeye başladık. Onunla ilgili ARGE çalışmaları yapıyoruz şu anda” diye konuştu.

“Bazı firmaların bile yapamadığını biz bu okulda yapıyoruz”
Ekonomiye katkı sağlamayı amaçladıklarını belirten Utkan, “Öğrencilerimiz hem işi öğreniyorlar, ileride iş hayatına atıldıkları zaman hazır olarak çıkıyorlar. Aynı zamanda da burada kendi harçlıklarını çıkarıyorlar, para kazanıyorlar. Öğretmenlerimiz de çalıştıklarının karşılığında paralarını alıyorlar. Öğrencilerimiz burada çalışarak işi öğreniyorlar, harçlıklarını çıkararak ailelerine de destek oluyorlar. ARGE okulu olma konusunda hedeflerimiz var, daha farklı üretimlere devam edeceğiz. Bazı firmaların bile yapamadığını biz bu okulda yapıyoruz, okulumuzda her gün çeşitli alanlarda faaliyet var. Kamyonlarla malzeme gönderiyoruz dışarıya. Hem devletimize, ekonomimize ve ülkemize katkı oluyor hem de diğer okulların ihtiyaçları karşılanmış oluyor. Bunların yanında ulusal ajans tarafından akredite edildik. Öğrencilerimize 7 sene boyunca yurt dışında staj imkanı sağlıyoruz. Bu da bizim diğer meslek liselerinden farkımızı ortaya çıkarıyor” şeklinde konuştu.

"Harçlığımız çıkıyor, dışarıda boş kalmamış oluyoruz böylelikle"
Atölyede çalışan Talha Olgun isimli öğrenci ise, yaptıkları deney kitleri sayesinde em para kazandıklarını hem de derslerde öğrendiklerini pekiştirdiklerini belirterek, “Bu okulda döner sermaye kapsamında deney setleri yapıyoruz. Deney setlerinin lehimlerini yapıyorum. Hocalarımız bize iş veriyor, siparişler oluyor bunların üzerine biz de arkadaşlarımızla birlikte siparişleri düzene sokarak seri üretim şeklinde iş bölümü ile plaketleri ortaya çıkarıyoruz. Biz bu okulda öğretmenlerimizin yardımlarıyla lehimi daha düzgün yapmayı, devre malzemelerinin kontrollerini daha iyi yapmayı öğrendik. En önemlisi de öğretmenlerimiz sayesinde iş ahlakını kazandık. Cep harçlığımız çıkıyor, dışarıda boş kalmamış oluyoruz böylelikle. Diğer okullara oranla bu özellikler çok iyi. Okulda iş olması, öğrencilerin bu işten yararlanabilmesi” ifadelerini kullandı.

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