Darıca Belediyesi, sosyal tesislere yenisini ekliyor

Darıca Belediyesi tarafından vatandaşlara uygun fiyata balık yeme imkanı sağlamak amacı ile yapım çalışmalarını sürdürdüğü Darıca Balıkçısı, 1 Ekim’de açılıyor.

Darıca Belediyesi, sosyal tesislerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Vatandaşların en çok talep ettiği balık restoranı konusunda adım atan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla Dudayev Sahilinde bulunan Teras Kafe, restore edilerek balık restoranına dönüştürülüyor. Hummalı bir şekilde çalışmaların devam ettiği Darıca Balıkçısı’nda sona yaklaşılırken kısa sürede tamamlanarak açılışa hazır hale getirilmesi planlanıyor.

İlçeye değer katması ve vatandaşların uğrak yeri olması hedeflenen Darıca Balıkçısı’nda devam eden çalışmaları inceleyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, son durum hakkında bilgiler aldı. Göreve geldikleri günden itibaren vatandaşlara daha kaliteli ve Darıca’ya yakışan tesisler inşa etmek için çalıştıklarını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “En büyük önceliğimiz vatandaşlarımız. Darıcalılar her şeyin en güzelini hak ediyor. Sosyal tesislerimizi ilçemize yakışır şekilde modern hele getirmek için yenilerken bir yandan da yeni sosyal tesisleri vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Balık restoranımız inanıyorum ki ilçemizde ve bölgemizde önemli bir eksikliği giderecek” dedi.

Darıcalı vatandaşlara sahil kenarında en uygun fiyata balık yedirmek istediklerini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Vatandaşlarımızın bizlerden en büyük taleplerinden biri de balık restoranı yapılmasıydı. Bizler de onların taleplerini yerine getirmek ve bölgemize yakışır bir tesis kazandırmak için çalıştık. Darıca Balıkçısı hizmete girdiğinde vatandaşlarımız artık başka ilçelere gitme ihtiyacı hissetmeyecek. Aileleriyle huzurlu ve güzel vakit geçirip deniz kenarında ceplerini yakmadan en uygun fiyat ile balık yiyebilecekler. Diğer sosyal tesislerimizde olduğu gibi fiyat politikamızı sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarımızı düşünerek belirliyoruz. İnanıyorum ki Darıca Balıkçısı kısa sürede vatandaşlarımızın yeni adresi olacak ve ilçemize değer katacak” diye konuştu.

Bölgenin yeni cazibe merkezi olacak Darıca Balıkçısı sosyal tesisi hakkında bilgiler de veren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Bir sosyal tesisten daha fazlasını yapıyoruz. Vatandaşlarımız için en ince detaya kadar düşünüyoruz. 800 metrekare alana sahip olacak Darıca Balıkçısı 200 kişi kapasiteyle hizmet verecek. 1 Ekim’de açmayı planladığımız Darıca Balıkçısı, menüsü ve mimari yapısıyla da vatandaşlarımınız yeni adresi olacak. Darıca Balıkçısı’nın üst katında toplantı ve konferans salonu da yaparak yine ilçemizdeki bir eksikliği daha gidermiş olacağız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.