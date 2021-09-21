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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gebze’de üst yapı çalışmaları devam ediyor

İHA

Gebze’de üst yapı çalışmaları devam ediyor

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda planlanan iş takvimi ile çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
Gebze Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, hazırlanan program dahilinde Gebze’nin dört bir yanında hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor. İş takvimi öncesi, merkez ve kırsal mahallelerde ihtiyaç keşfine çıkan Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, muhtelif mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik üst yapı çözümleri üretiyor.
Merkez ve kırsal mahallelerde üst yapı çalışmalarına ara vermeden devam eden ekipler; Eskihisar Sungurca Caddesi ve Cumhuriyet Mahallesi’nde sıcak asfalt serimi; Mevlana Mahallesi’nde parke bordür, Eskihisar, 3005 Sokak’ta ise kilit parke çalışması gerçekleştiriyor. Planlan iş takvimi doğrultusunda Pelitli Mahallesi’nde de sıcak asfalt serimi yapan Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Acil Saha Ekibi konsepti ile ihtiyaç duyulan mahallelerde asfalt yama faaliyeti gerçekleştiriyor.

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