TEM'de zincirleme kaza; 3 kişi yaralandı, yol kapandı (1)

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Alişan KOYUNCU/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin İzmit ilçesinde, TEM yolunda 7 aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM yolunun İstanbul yönü, ulaşıma kapandı. Sağlık ekipleri, yaralılara müdahale ederken, trafik ekipleri de yolu yeniden açmak için çalışma başlattı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2021-09-21 15:48:36



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