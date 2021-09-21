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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zincirleme kaza sebebi ile kapanan TEM, trafiğe açıldı

İHA

Zincirleme kaza sebebi ile kapanan TEM, trafiğe açıldı

Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu’nda 9 aracın çarpışması neticesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza sebebi ile trafiğe kapanan TEM Otoyolu, yarım saat sonra trafiğe açılabildi.
Kaza, 16.00 sıralarında Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Çınarlıdere Viyadüğü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halindeki sürücüsü öğrenilemeyen 34 EA 7101 plakalı kamyonet, yağmur sebebi ile kayganlaşan yolda, kontrolden çıkarak yan yattı. Kaza sonrasında, aynı istikamette seyir halinde olan ve aralarında yolcu otobüsünün de olduğu 8 araç duramayarak birbirine girdi. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebi ile trafiğe kapanan İstanbul istikametinde kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Olay yerine intikal eden vinç yardımı ile devrilen kamyonet kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar ise çekiciler yardımı ile yoldan çekildi. Araçların kaldırılmasının ardından İstanbul istikameti yarım saat sonra trafiğe açıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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