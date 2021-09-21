Maskesiz halk otobüsü sürücüsü, kendisini uyaran yolcuyla tartıştı



GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde, maske takmayan halk otobüsü sürücüsü, kendisini uyaran yolcu ile tartıştı, direksiyon başında cep telefonuyla görüşme yaptı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Gebze'de halk otobüsüne binen yolcu, sürücünün koronavirüs tedbirlerine rağmen maske takmadığını fark etti. Maske takması gerektiği konusunda uyarılarda bulunan yolcu ile şoför arasında tartışma çıktı. Maske takmama konusunda ısrarcı olan sürücü, yolcuya dönerek, "Bir şikayetin varsa 'Beyaz Masa´ya ver" dedi. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, sürücünün direksiyon başında olmasına rağmen cep telefonu ile görüşme yaptığı anlar da yer aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Alişan KOYUNCU

2021-09-21 17:00:06



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