TEM'de 7 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 yaralı (2)- Yeniden

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Alişan KOYUNCU /İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin İzmit ilçesinde, TEM yolunda 7 aracın çarpıştığı zincirleme kazada, 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle 1 saat trafiğe kapalı kalan İstanbul yönünde, uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, İzmit geçişi Çenedere viyadüğünde meydana geldi. İstanbul yönünde giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen, 34 EA 7101 plakalı ve dondurulmuş gıda yüklü kamyonet, yağmurla kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak, devrildi. Bu sırada arkadan gelen yolcu otobüsü dahil 6 araç ise çarpıştı. Kaza nedeniyle İstanbul yönü, trafiğe kapandı. Zincirleme kazada yaralanan 4 kişi, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Bu sırada otobüste bulunan yolcular, kaza yerine getirilen araca alındı. Kaza nedeniyle İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2021-09-21 17:06:44



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