Büyükşehir sağlık ekipleri sahillerde 151 acil müdahale yaptı

Yaz sezonunda Kocaeli sahillerinde görev alan büyükşehir sağlık ekipleri, 151 vakaya müdahale ederek sağlık ve nakil hizmeti sundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık Ekipleri mavi bayraklı halk plajları başta olmak üzere sahillerde her yıl onlarca acil vakaya müdahaleye ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü tarafından 15 Haziran tarihinden itibaren sahillerde göreve başlayan ekipler, 19 Eylül’de yaz sezonunun kapanması ile birlikte görevlerini tamamladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Karamürsel Altınkemer Halk Plajı, Darıca Bayramoğlu Halk Plajı, Kerpe Miço Kadınlar Plajı, Cebeci Halk Plajı, Kumcağız Halk Plajı, Seyrek, Sarısu ve Bağırganlı halk plajlarında sağlık ve nakil hizmeti verildi. Yaz sezonu boyunca görevli sağlık ekipleri tarafından 151 vakaya müdahale edildi. Denizde ve plajlarda oluşabilecek kazalarla cankurtaranların kurtardığı vatandaşlara ilk müdahale yapıldı.

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