Kocaeli Bilişim Günleri başladı

Her ay farklı bir temada yapılacak olan Kocaeli Bilişim Günleri, “Yapay Zekâ Kameralar ve Güvenlik Teknolojileri” başlığı altında başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sürekli gelişen teknolojileri takip etmek amacıyla “Kocaeli Bilişim Günleri” düzenleyecek. Bilişim dünyasındaki teknolojik yenilikleri ve akıllı şehircilik uygulamalarını tanımak ve tanıtmak amacıyla düzenlenen Bilişim Günleri’nin ilkine kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi işlem yöneticileri katıldı. Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen programda konuşan Bilgi İşlem Dairesi Başkanı İsmail Gülsoy, bilgi işlem çalışanlarının teknolojiyi takip etmelerinin zorunluluğuna dikkat çekti. Her ay güncel bir konuda Bilişim Günleri düzenlemeyi planladıklarını belirten Gülsoy, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kentteki teknolojik gelişmelere öncülük edeceğini kaydetti.

“Kocaeli Bilişim Günleri” kapsamında her ay farklı bir tema ele alınacak. Bilişim Günlerinde teknoloji üretici firmalar tarafından teknoloji tanıtım etkinlikleri gerçekleştirilecek. İlk etkinlik “Yapay Zekâ Kameralar ve Güvenlik Teknolojileri” başlığı altında düzenlendi.

