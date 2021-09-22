Kartepeli çınarlar yalnız bırakılmıyor

Kartepe Belediyesi’nin ödüllü projelerinden olan Alo Evlat Sağlık Kulübü, ilçede yaşayan çınarların yanında olarak ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor.

Kartepe Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri ilçe genelinde hemşehrilerinin yanında olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Emekevler Mahallesi’nde ikamet eden Sebile Altınkaya adlı 90 yaşındaki çınarın tüm ihtiyaçları gideriyor. Ekipler, Altınkaya’nın bozulan kombisini tamir ederken, evinde de temizlik çalışması yaptı. Altınkaya’ya kendisinin isteği üzerine Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ile çekilen fotoğrafları teslim edildi.

Kartepe Belediyesi Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri ihtiyaç sahibi Kartepeliler, market alışverişinden, fatura ödemelerine kadar birçok kalemde hizmet ediyor. Ekipler sağlık kontrolleri yada muayene olacak Kartepelileri evlerinden alıp gereken işlemlerin ardından tekrar evlerine bırakarak bir evlat sıcaklığında 7/24 hizmet ediyor.

Hizmet hakkında bilgi veren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “İlçemiz genelinde yaşayan büyüklerimizin yüreklerine dokunmaya devam ediyoruz. İlçemizde Covid19 pandemi döneminde özveriyle görevlerini yapan ekip arkadaşlarımız ara vermeden sevgi ve saygı ile 7/24 hizmet veriyorlar. Her zaman Kartepeli hemşehrilerimizin yanında olduk bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Mutlu ettikçe mutlu olursunuz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.