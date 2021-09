Darıcalı gençler ücretsiz kurslar ile geleceğe hazırlanıyor

Daha iyi bir gelecek için üniversite sınavlarına hazırlanan gençlerin en büyük destekçisi olan Darıca Belediyesi, ücretsiz üniversite hazırlık kurslarıyla yüzlerce genci geleceğe hazırlıyor.

“Öğrenci dostu belediye” uygulamalarıyla gençlerin her fırsatta yanında olan Darıca Belediyesi, bu yıl da üniversiteye hazırlanan öğrencilere destek olmak amacıyla ücretsiz hazırlık kursları düzenliyor. Her yıl gençlerin yoğun ilgi gösterdiği üniversite hazırlık kursları, öğrencilerin gelecek hayallerine kavuşmalarında en önemli destekçisi oluyor. Bu yıl yaklaşık 500 öğrencinin kayıt yaptırdığı Üniversite Hazırlık kurslarında seviye belirleme sınavının ardından dersler başladı. Adnan Menderes Kültür Merkezi’ndeki dersler alanında uzman eğitmenler tarafından veriliyor.

Üniversite hazırlık kurslarıyla ilgili bilgi veren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Üniversite sınavları bir gencin eğitim hayatının en önemli dönüm noktalarından biridir. İyi bir geleceğe sahip olmanın yolu iyi bir üniversite eğitimi almaktan geçer. Bizler de Darıca Belediyesi olarak gençlerimizin bu önemli yollarında en yakın yol arkadaşı olmak için her zaman destek veriyoruz. Geçtiğimiz yıl 126 gencimizi üniversiteli yaptık. Onların geleceği bizim için çok önemli. Eğitime verdiğimiz destek daima sürecek. İnanıyorum ki, başarı katlanarak devam edecek. Sınavlara hazırlanan tüm kardeşlerimize şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

