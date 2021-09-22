Darıcalı gençler ücretsiz kurslar ile geleceğe hazırlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Darıcalı gençler ücretsiz kurslar ile geleceğe hazırlanıyor

İHA

Darıcalı gençler ücretsiz kurslar ile geleceğe hazırlanıyor

Daha iyi bir gelecek için üniversite sınavlarına hazırlanan gençlerin en büyük destekçisi olan Darıca Belediyesi, ücretsiz üniversite hazırlık kurslarıyla yüzlerce genci geleceğe hazırlıyor.
“Öğrenci dostu belediye” uygulamalarıyla gençlerin her fırsatta yanında olan Darıca Belediyesi, bu yıl da üniversiteye hazırlanan öğrencilere destek olmak amacıyla ücretsiz hazırlık kursları düzenliyor. Her yıl gençlerin yoğun ilgi gösterdiği üniversite hazırlık kursları, öğrencilerin gelecek hayallerine kavuşmalarında en önemli destekçisi oluyor. Bu yıl yaklaşık 500 öğrencinin kayıt yaptırdığı Üniversite Hazırlık kurslarında seviye belirleme sınavının ardından dersler başladı. Adnan Menderes Kültür Merkezi’ndeki dersler alanında uzman eğitmenler tarafından veriliyor.
Üniversite hazırlık kurslarıyla ilgili bilgi veren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Üniversite sınavları bir gencin eğitim hayatının en önemli dönüm noktalarından biridir. İyi bir geleceğe sahip olmanın yolu iyi bir üniversite eğitimi almaktan geçer. Bizler de Darıca Belediyesi olarak gençlerimizin bu önemli yollarında en yakın yol arkadaşı olmak için her zaman destek veriyoruz. Geçtiğimiz yıl 126 gencimizi üniversiteli yaptık. Onların geleceği bizim için çok önemli. Eğitime verdiğimiz destek daima sürecek. İnanıyorum ki, başarı katlanarak devam edecek. Sınavlara hazırlanan tüm kardeşlerimize şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karşılıksız çekle 200 milyon vurgun yaptığı iddia edilen iş adamı tutuklandı Fabrikayı boşaltıp gitti "Benim herhangi bir sorumluluğum yoktur” dedi
YEREL HABERLER Karşılıksız çekle 200 milyon vurgun yaptığı iddia ...
Kartepeli çınarlar yalnız bırakılmıyor
YEREL HABERLER Kartepeli çınarlar yalnız bırakılmıyor
İzmit’te wakeboard heyecanı
YEREL HABERLER İzmit’te wakeboard heyecanı
Kocaeli Bilişim Günleri başladı
YEREL HABERLER Kocaeli Bilişim Günleri başladı
Akmeşe Sultaniye'ye parke yol
YEREL HABERLER Akmeşe Sultaniye'ye parke yol
Kırkpınar ağasından Taşköprü için ayrı ödül
YEREL HABERLER Kırkpınar ağasından Taşköprü için ayrı ödül
Bu tesisin ismini vatandaşlar belirledi
YEREL HABERLER Bu tesisin ismini vatandaşlar belirledi
Büyükşehir sağlık ekipleri sahillerde 151 acil müdahale yaptı
YEREL HABERLER Büyükşehir sağlık ekipleri sahillerde 151 acil ...
Kartepe'nin yüzücüleri Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı
YEREL HABERLER Kartepe'nin yüzücüleri Türkiye şampiyonasına ...
Hurdalıkta çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Hurdalıkta çıkan yangın korkuttu
UTV ile uçuruma yuvarlanan 2 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER UTV ile uçuruma yuvarlanan 2 kişi kurtarıldı
UTV ile 30 metrelik uçuruma düşen 2 kişi 1,5 saatlik çalışmayla kurtarıldı
YEREL HABERLER UTV ile 30 metrelik uçuruma düşen 2 kişi 1,5 saatlik ...
Kaçan köpek, trafiği birbirine kattı D-100'e kaçan köpek, trafiği alt üst etti
YEREL HABERLER Kaçan köpek, trafiği birbirine kattı D-100'e kaçan ...
Karantinadaki minik Abdullah’a balkonda doğum günü sürprizi Karantinada olan 9 yaşındaki Abdullah: "Herkes maskesini taksın. Yoksa doğum gününüzü böyle sevdiklerinizden uzakta kutlarsınız"
YEREL HABERLER Karantinadaki minik Abdullah’a balkonda doğum günü ...
TEM'de 7 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 yaralı (2)- Yeniden
YEREL HABERLER TEM'de 7 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 yaralı ...
Maskesiz halk otobüsü sürücüsü, kendisini uyaran yolcuyla tartıştı
YEREL HABERLER Maskesiz halk otobüsü sürücüsü, kendisini uyaran ...
Öz kızına öldüresiye döven anneye 1 yıl 6 ay hapis Şiddet görüntüleri ile sosyal medyadan tepki gören anne: "Çocuklarımı geri istiyorum, çocuklarımı çok özledim"
YEREL HABERLER Öz kızına öldüresiye döven anneye 1 yıl 6 ay ...
Zincirleme kaza sebebi ile kapanan TEM, trafiğe açıldı
YEREL HABERLER Zincirleme kaza sebebi ile kapanan TEM, trafiğe ...
Beraat kararı çıkan cinsel istismar davasında babanın sözleri: "Devletin bu adama ceza vermediği yerde benim ne yapacağım bellidir”
YEREL HABERLER Beraat kararı çıkan cinsel istismar davasında babanın ...
TEM’de 9 araç birbirine girdi, İstanbul istikameti trafiğe kapandı: 4 yaralı Zincirleme kazanın kilitlediği TEM Otoyolu havadan görüntülendi Trafiğe kapanan TEM’de kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu
YEREL HABERLER TEM’de 9 araç birbirine girdi, İstanbul istikameti ...
TEM'de zincirleme kaza; 3 kişi yaralandı, yol kapandı (1)
YEREL HABERLER TEM'de zincirleme kaza; 3 kişi yaralandı, yol kapandı ...
Gebze´de TIR ile otobüs çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Gebze´de TIR ile otobüs çarpıştı: 3 yaralı
Gebze’de üst yapı çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Gebze’de üst yapı çalışmaları devam ediyor
Darıca Belediyesi, sosyal tesislere yenisini ekliyor
YEREL HABERLER Darıca Belediyesi, sosyal tesislere yenisini ekliyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.