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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit ve Gaziler sergide yad edildi

İHA

Şehit ve Gaziler sergide yad edildi

Körfez İlçe Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından ‘Şehit ve Gazileri’ yâd etmek için hazırlanan sergi, protokol üyelerinden ve ilçe halkından tam not aldı.
Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde düzenlenen sergiye; Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcısı Osman Yurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın, Gaziler, STK temsilcileri, kursiyerler ve vatandaşlar katılım sağladı. 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle ‘Şehit ve Gazileri’ yâd etmek amacıyla Körfez İlçe Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından anlamlı bir sergi açılışı gerçekleştirildi. El sanatları, üretim teknolojisi, sanat ve tasarım, kuyumculuk teknolojisi hizmetleri alanlarından yapılan birbirinden güzel eserler, ziyaretçilerinden ise tam not aldı.
Düzenlenen sergiyi ziyaret eden ve stantları gezen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Yapılan her esere baktığımızda, büyük bir emek ve özveri görüyoruz. Hepsi el emeği, göz nuru. Halk Eğitim Merkezi’nde eğitim alarak kendine hayran bırakan eserleri meydana getiren, Şehit ve Gazilerimizi de yâd eden kursiyerlerimizi yürekten kutluyorum. Güzel düşünülmüş bir sergi ve anlamı da bizler için büyük” dedi.

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