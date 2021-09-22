5 ilde FETÖ´nün 'TSK yapılanması'na operasyon: 5 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY´nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah, 'FETÖ/PDY´nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanması'na yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonla 5 kişi, gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Mesut ÇATAK

2021-09-22 14:57:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.