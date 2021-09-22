2. Leyla Atakan Cup başladı İzmit Belediyespor: 69 - Bursa Büyükşehir Belediye: 72

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden UMF Yapı İzmit Belediyespor’un ev sahipliğinde düzenlenen 2. Leyla Atakan Kupası başladı. Turnuvanın açılış maçında İzmit Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediye’ye 7269 mağlup oldu



Salon: İzmit Atatürk

Hakemler: Can Mavisu xx, Samet Erdoğan xx, Ömer Sarı xx

İzmit Belediyespor: İdil Türk xx 5, Gülse Uğur xxx 11, Melisa Korkmaz x 3, Nehir Ulufer xx 2, Sıla Dikmenoğulları x 2, Emel Sığırcı xx, Nirra Fields xxx 20, Viktoria Mircheva x, Defne Melissa Paylar x, Kristina Higgins xxx 22, Gabriela Marginean xx 4

Başantrenör: Hasan Fırat Okul

Bursa Büyükşehir Belediye: Claudia Cuic xxx 14, Gizem Uca xx 7, İlemnur Akengin x, Merve Arı x 3, Duygu Özen xx 10, Gonca Karataş xx 8, İrem Sözen x 2, Saranda Daci xx 7, Ferda Yıldız xxx 10, Kathleen Doyle xxx 11

Başantrenör: Aydın Uğuz

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.