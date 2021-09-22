2. Leyla Atakan Cup başladı İzmit Belediyespor: 69 - Bursa Büyükşehir Belediye: 72

– Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden UMF Yapı İzmit Belediyespor’un ev sahipliğinde düzenlenen 2. Leyla Atakan Kupası başladı. Turnuvanın açılış maçında İzmit Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediye’ye 7269 mağlup oldu
Salon: İzmit Atatürk
Hakemler: Can Mavisu xx, Samet Erdoğan xx, Ömer Sarı xx
İzmit Belediyespor: İdil Türk xx 5, Gülse Uğur xxx 11, Melisa Korkmaz x 3, Nehir Ulufer xx 2, Sıla Dikmenoğulları x 2, Emel Sığırcı xx, Nirra Fields xxx 20, Viktoria Mircheva x, Defne Melissa Paylar x, Kristina Higgins xxx 22, Gabriela Marginean xx 4
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Bursa Büyükşehir Belediye: Claudia Cuic xxx 14, Gizem Uca xx 7, İlemnur Akengin x, Merve Arı x 3, Duygu Özen xx 10, Gonca Karataş xx 8, İrem Sözen x 2, Saranda Daci xx 7, Ferda Yıldız xxx 10, Kathleen Doyle xxx 11
Başantrenör: Aydın Uğuz
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.