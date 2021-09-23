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Atletizmle meme kanserini yendi, yarı maraton kazandı

DHA

Atletizmle meme kanserini yendi, yarı maraton kazandı


Dinçer AKBİRNabi YAZICI/ KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde yaşayan Şehnaz Yaman (40), spor sayesinde moral bularak, meme kanserini atletizmle yendi. Katıldığı 10 kilometrelik yarı maratonda, kendi yaş grubunda birinci olan, spor sayesinde moralinin düzeldiğini söyleyen Yaman, "Sporla beraber bol oksijenli, ormanlık alanlara gidiyorduk. Uzun mesafeli yürüyüşler yapıyorduk. Sonuçlarım çok iyi çıkmaya başlayınca doktorlar da şaşırdı. Atletizm, bu hastalığı yenmemde benim için bir öncü oldu" dedi. 
Körfez ilçesinde yaşayan Şehnaz Yaman, geçen yıl meme kanserine yakalandığını öğrendi. Gençlik yıllarında atletizmle ilgilenen ancak evlilik ve işi nedeniyle sporu bırakmak zorunda kalan Yaman, hastalığı yenebilmek için tekrar başladı. Gördüğü kanser tedavisi nedeniyle küçük yürüyüşlerle spora başlayan Yaman, zaman içinde kendisini geliştirerek, uzun koşular yapmaya başladı. Bu süreçte sporla moral bulan Yaman, meme kanserini de yendi. Antrenörü Binali Aslan ile yaptığı çalışmaların ardından Kadıköy Belediyesi tarafından `Şiddete Karşı Koş´ sloganıyla düzenlenen yarı maratona katılan Yaman, 10 kilometrelik koşuda, kendi yaş grubunda birinci oldu. 
'BÜYÜK MORAL OLDU' 
Aşçılık yapan Şehnaz Yaman, gençliğinde bırakmak zorunda kaldığı atletizme, hastalığı sırasında tekrar başladığını belirterek, "Daha önceden atletizmle uğraşıyordum ama evlendikten sonra bıraktım. Çalışma süreci de bırakmamda etkili oldu. Benim içimde sürekli bir spor hevesi vardı. Meme kanserine yakalandığımı öğrendikten sonra çok ağır kemoterapiler aldım. Saçlarım ve kaşlarım döküldü. O kemoterapileri alırken benim bir şeyler yapmam lazımdı. O hastalığı oturup, dinlememem lazımdı. Ben de doktorlarıma spor yapmak istediğimi söyledim. Onlar da onay verdiler. Ben de ilk önce 10 dakikalık, 15 dakikalık minik yürüyüşlerle başladım. Kemoterapi aldığım için istesem de yürüyemiyordum. Kemiklerim kırılacak gibi oluyordu. Haftanın 2-3 günü yürüyüşler yaparak başladım. Toparlanmaya başladığımı gördükçe benim için moral ve motivasyon oldu. Hastalığımda benim için çok büyük bir moral olduğunu görünce atletizme devam etme kararı aldım. Koşmaya başladım. Ufak ufak başladım sonra bir baktım ki koşuyorum. Sonrasında bayağı bir ilerledik" dedi. 
'DOKTORLAR DA ŞAŞIRDI' 
Spor sayesinde moralinin düzeldiğini ve tahlillerinin iyi çıkmaya başladığını söyleyen Şehnaz Yaman, "Tahlillerim, sonuçlarım çok iyi çıkmaya başladı. Önceden kan değerlerim, tahlillerim çok düşük çıkıyordu. Sporla beraber bol oksijenli, ormanlık alanlara gidiyorduk. Uzun mesafeli, 1 saatlik, 2 saatlik yürüyüşler yapıyorduk. Sonuçlarım çok iyi çıkmaya başlayınca doktorlar da şaşırdı. Atletizm bu hastalığı yenmemde benim için bir öncü oldu sonra Binali Aslan ağabeyim bana yarışlardan bahsetti. Ben de halen kemoterapi almaya devam ediyorum ama koşmaya da devam ettiğim için katılmaya karar verdim. Geçen hafta yarışa gittik. 10 kilometrelik koşuda, bayanlar arasında kendi yaş grubumda birinci oldum. Şu anda hastalığı yendim ama tedavi sürecim devam ediyor. 21 günde bir kemoterapiler almaya devam ediyorum. İlaçlar almaya devam ediyorum. Bu süreçte sporla devam ediyoruz" diye konuştu.  DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Körfez Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU-Nabi YAZICI
2021-09-23 11:11:46

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