Darıca’da okul kantinleri denetlendi

Darıca Belediyesi, yeni eğitimöğretim yılının başlamasıyla ilçedeki okul kantinlerini denetlemeye başladı.

Darıca Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, ilçede eğitim veren okulların kantinlerine yönelik denetim yaptı. Kontrollerde kantinlerin çalıştırma ruhsatları kontrol edilirken, gıda maddelerinin sağlık koşullarını uygunluğu ve ürünlerin ambalajlarındaki son kullanma tarihleri incelendi. Ekipler uyulması gereken kurallar hakkında kantin yöneticileri ile çalışanları bilgilendirirken, Covid19 salgınına yönelik alınan önlemleri de kontrol ettiler.

Denetimler hakkında Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Öğrencilerimizin sağlığı belediyemizin her zaman önceliği olmuştur. Onlar eğitimlerine devam ederken bizler de beslenme ihtiyaçlarını gördükleri okul kantinlerinde gereken denetimleri büyük bir titizlikle yapıyoruz. Okul kantinlerinin yönetmeliğe uygun şekilde faaliyetlerinin devam edip etmediğine dair incelemelerimiz geniş kapsamlı bir şekilde sürdürüyoruz. İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, kantin ve personelin genel hijyen durumu, Tarım ve Orman Bakanlığı onayı, üretim izinlerinin olup olmadığı ve kullanılan gıdaların muhafaza koşullarına uygunluğu konularında denetim yapıyoruz. Velilerimizin içi rahat olsun” denildi.

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