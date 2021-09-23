Körfez’de parklar artık daha güvenli

Körfez Belediyesi, ilçe genelinde güvenlik kameraları yerleştirdiği 52 parkı güvenli hale getirdi.

Huzurlu, güvenli yaşam alanları oluşturmak, çocukların ve ailelerinin güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Körfez Belediyesi 2021 yılı içinde; Beyzade, Kavacık, 15 Temmuz Şehitleri, Alaatin Yüksel, Gençlik, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Hacı Bektaşi Veli Parkları’na ve Atatürk Anadolu Lisesi arkasında bulunan yeşil alana güvenlik kamerası takarak, toplamda 52 park ve 4 yeşil alanı daha güvenli hale getirdi.

Körfez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından, parklar modern hale getirilirken, çocuklar için daha güvenli olması amacıyla başlatılan kamera uygulamasıyla kamera sayısı da arttırıldı. Çalışmalar neticesinde alınan karar ile ilçenin farklı yerlerinde bulunan park ve bahçelerin hâkim noktalarına yerleştirilen güvenlik kameraları 7 gün 24 saat kayıt yapıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.