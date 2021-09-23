2. Leyla Atakan Cup: İzmit Belediyespor: 83 - Beşiktaş: 72

– 2. Leyla Atakan Basketbol Turnuvası’nın ikinci gününde ev sahibi UMF Yapı İzmit Belediyespor, güçlü rakibi Beşiktaş karşısında kıran kırana geçen mücadele sonunda 8372 galip geldi.
Salon: İzmit Atatürk Spor Salonu
Hakemler: Samet Erdoğan xx, Mustafa Çeltiker xx, Hakan Gerey xx
UMF Yapı İzmit Belediyespor: İpek Garip x, İdil Türk xxx, Gülse Uğur xx 1, Melisa Korkmaz xx 10, Nehir Ulufer x, Sıla Dikmenoğulları xxx 15, Emel Sığırcı xx 2, Nirra Fields xxx 24, Viktoria Mircheva xx 5, Defne Melissa Paylar xx 2, Kristina Higgins xxx 8, Gabriela Marginean xx 5
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Beşiktaş: Ilze Jakobsone xx 5, Ceyda Necmiye Bekar x, Cansu Köksal Özgüner xx, Melek Naz Akbaba, Özge Yavaş xxx 16, Elif Bayram x 2, Paulina Frida Lovisa Hersler xx 8, Mia Draşkiçeviç x, Meighan Sharee Simmons xxx 24, İlayda Güner xx 7, Melek Uzunoğlu xx 10
Başantrenör: Bekir Erdal Erdinç
1. Periyot: 2519 (İzmit Belediyespor lehine)
Devre: 4244 (Beşiktaş lehine)
3. Periyot: 5761 (Beşiktaş lehine)
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.