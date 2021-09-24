Kağıtspor’lu sporcular kürsüde

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’un genç yetenekleri başarılarına devam ediyor.

Pandemi sonrası düzenlen yağlı güreşlerde elde ettikleri başarılar ile adından söz ettiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un başarılı pehlivanları Hünkâr Çayırı’nda da kürsüde yer aldı. Gebze Belediyesi tarafından 26’ncısı organize edilen ve Hünkar Çayırı'nda geleneksel olarak düzenlenen güreşlerde 46 başpehlivan, 45 başaltı olmak üzere 14 ayrı boydan toplam 704 güreşçi er meydanında ter döktü. 46 başpehlivanın mücadele ettiği yağlı güreşlerde başpehlivanlık boyunda Faruk Akkoyun 3., başaltı boyunda Emre Gürbüz 3., büyük orta boyunda Muhammet Emin 1., minik 2 boyunda Ömer Gül 1. ve Tuğrul Demirci 3. olarak kürsüde yer aldı.

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