Geleceğin turizmcileri taşımalı sistem okullarının sıcak yemek ihtiyacını karşılıyor Her sabah mutfağa giren lise öğrencileri, öğrenci kardeşlerine yemek hazırlıyor Taşımalı eğitim gören öğrencilerin yemekleri burada çıkıyor

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan meslek lisesinin uygulama otelinde çalışarak, sektörle tanışan öğrenciler, ilçede taşımalı sistemle eğitim veren okulların öğle yemeğini çıkarıyor. Sabah erken saatlerde otelin mutfağına giren öğrenciler, her gün 500 kişilik 3 çeşit yemek hazırlıyor.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesine bağlı Maşukiye Mahallesi’nde 2019 yılında kurulan Akçakoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2021 yılının ocak ayında faaliyete geçen uygulama oteli ile birlikte, bölgedeki tek okul olma özelliği taşıyor. Birbirinden güzel doğal güzelliklere ev sahipliği yapan, kış turizminin gözdesi Maşukiye’de yer alan uygulama oteli, yaz kış misafirlerini ağırlıyor. Otelin çalışan kadrosunda da öğrenci ve eğitmenler yer alıyor. Okulda eğitim alan öğrenciler, otelde de çalışarak gelişimlerine katkı sağlıyor. Teorik eğitimlerini, otelde geliştiren öğrenciler, aynı zamanda ilçede taşımalı eğitim ile eğitim gören öğrencilere 3 çeşit sıcak yemek çıkarıyor. Her gün sabahın erken saatlerinde otelin mutfağına giren öğrenciler, 500 kişilik sıcak yemekleri hazırlayarak, okullara gönderiyor.



"500 kişilik yemekler mutfağımızdan çıkıyor"

Otelin mutfağında çalışan 10. sınıf öğrencisi Yusuf Ahmet Özbaş (15), "Okulumuzda teorik derslerin yanında pratik de yaparak kendimizi geliştiriyoruz. Burası bizim için şans. Aynı zamanda taşımalı okullarımız için 500 kişilik yemeklerde otelimizin mutfağında çıkıyor. Yanımızda eğitmenlerimizle birlikte yemekleri çıkarıyoruz. Eğitmenlerimiz bize en büyük desteği veriyor, hep yanımızdalar. Şahsen arkadaşlarımızla birlikte bu durumdan çok mutluyuz. Diğer kardeşlerimize, arkadaşlarımıza yemek çıkarmaktan çok keyif alıyoruz" dedi.



"Bölgede uygulama oteli olan tek okuluz"

Okulun 2019 yılında kurulduğunu, uygulama otelinin ise 2021 yılının ocak ayında faaliyete başladığını söyleyen Akçakoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ufuk Aydeğer ise, bölgenin ihtiyacının bu sayede karşılandığını kaydetti. Otel faaliyete başladıktan hemen sonra çalışmaları hızlandırdıklarını kaydeden Aydeğer, "Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz mart ayına kadar büyük çalışma gösterdi. Otelimizde şuanda 32 odamız hizmet veriyor. Aynı zamanda öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz, taşımalı eğitim kapsamında 500 kişiye yemek çıkarıyor. Öğrencilerimiz okuldaki teorik eğitimlerinin yanı sıra işin başında mesleği öğrenmiş oluyorlar. Sadece aşçılık değil, konaklama ve seyahat hizmetleri alanımız da var. Çocuklar konuk karşılama, uğurlama, kat hizmetleri, çamaşırhane vs. gibi alanlarda görev alarak, pratik yapıyorlar. Bölgemizin de ihtiyacı olan sektöre eleman yetiştiriyoruz. Konum itibariyle bölgede uygulama oteli olan tek okuluz. Öğrenci ile sektörü birebir buluşturuyoruz" diye konuştu.



"Burası bizim için velinimet"

Okulun bölge için çok önemli olduğuna dikkat çeken Maşukiye Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Ejderoğlu da, "Burası bizim için velinimet. Manzarası da harika. Sapanca Gölü ayaklarınızın altında, otelin hemen arkasında Samanlı dağları var. Yeşillikleri bir arada görüyoruz. Kış ve yaz turizmini aynı anda yaşayabiliyorsunuz. Vatandaşlarımız şimdiden uygulama otelinden rezervasyonlarını yapsınlar. Sabah kahvaltılı, isteğe göre öğlen ve akşam yemekleri var. Aynı zamanda buraya otobüs ile de gelebilirler. Burada okuyan öğrencilerimiz otelin yemekhanesinde ve diğer alanlarda eğitim alıyorlar. Otelin fiyatları da çok uygun" şeklinde konuştu.

