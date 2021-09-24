Limanda merdivenden düşen işçi yaralandı

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Kocaeli’nin Derince ilçesinde bulunan limanda, merdivenden düşen römorkör sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay öğlen saatlerinde Derince’de bulunan Safi Port Liman İşletmesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre limanda çalışan Sercan Ç. adlı römorkör sürücüsü, tırmandığı merdivenlerde dengesini kaybederek yere düştü. Düşme neticesinde yaralanan Sercan Ç., olay yerine çağrılan ambulansla Seka Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hafif yaralandığı öğrenilen işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

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