Türk işadamlarına Silikon Vadisi’nde yatırım fırsatı Uluslararası yapımcı Ali Mahir Aksu, Silikon Vadisi’nde yatırımları Türk işadamları ile buluşturacak

– Teknolojide dünyanın merkezi olarak adlandırılan Silikon Vadisi’nde Türk işadamlarının başarısı ve etkinliği her geçen gün artıyor. Uluslarası yapımcı Ali Mahir Aksu, Silikon Vadisi’ndeki yatırımları Türk işadamları ile buluşturacak projeyi yakın zamanda hayata geçirmeyi planlıyor.

Her girişimcinin hayali olan Silikon Vadisi’nde Türk yatırımcıların sayısı her geçen gün artıyor. Silikon Vadisi’ne yatırım yapmak isteyen binlerce kişi için ise erişim imkanı bulmak kolay değil. Türkiye’deki teşvikler ile, önümüzdeki sene bu fırsatları Türk yatırımcılarla paylaşacak bir yapı oluşturduklarını ifade eden Ali Mahir Aksu, “Bu yapı sayesinde Türk yatırımcılar da Silikon Vadisi ve Wall Street’deki en çok ses getiren yatırım fırsatları ile buluşacak” dedi.

Silikon Vadisi’ne yatırım yapmanın öneminden bahseden Ali Mahir Aksu, “Silikon Vadisi özellikle 2000’lerin ortasında kurduğu girişimci ekosistemiyle dünyada üssel kazançların sıkça görüldüğü bi yer haline geldi. Girişimci desteklerinin haliyle yüksek olduğu bu konum, bir çok ‘unicorn’ diye tarif edilen, milyar dolarlık teknoloji şirketlerine de yuva haline geldi. Doğru bağlantılar sayesinde, bu tarz yatırımlara erken dahil olmak önemli bir kazanç elde etme yolunda kritik bi süreç” diye konuştu.

Yakında açıklayacakları projenin amacının Türk yatırımcılara Silikon Vadisi’nin kapısını açmak olduğunu ifade eden Aksu, çok yakın zamanda detayları paylaşacaklarını ifade etti.

Los Angeles bazlı Venture capital şirketi ile Chime ve Klarna gibi milyar dolarlık fintech şirketlerine yatırım yapan Ali Mahir Aksu, aynı zamanda medya sektöründe de film fonu yönetimi yapıyor.

