Leyla Atakan Kupası Galatasaray’ın oldu Leyla Atakan Kupası: İzmit Belediyespor: 85 - Galatasaray: 94

Avustralya Başbakanı Morrison: "(Kovid-19 salgını) Hepimiz güvende olana kadar hiçbir ülke güvende değil"

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– 2. Leyla Atakan Kupası’nda İzmit Belediyespor’u 9485 mağlup eden Galatasaray şampiyon oldu.



Salon: İzmit Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Ayşenur Yazıcıoğlu xx, Ömer Sarı xx, Hakan Gerey xx

UMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk xx 11, Gülse Uğur x 6, Melisa Korkmaz xxx 11, Sıla Dikmenoğulları x, Emel Sığırcı x, Nirra Fields xxx 22, Viktoria Mircheva x, Kristina Higgins xxx 10, Gabriela Marginean xxx 25

Başantrenör: Hasan Fırat Okul

Galatasaray: Eda Şahin x 2, Melis Gülcan xxx 15, Miray Balotu xx 6, Mısra Albayrak x 5, Sude Yılmaz xx 11, Pelin Derya Bilgiç xxx 19, Anete Steinberga xxx 14, Gizem Başaran Turan xx 9, Tına Krajisnik xxx 11, Merve Aydin xx 3

Başantrenör: Efe Güven

1. Periyot: 1632 (Galatasaray lehine)

Devre: 4353 (Galatasaray lehine)

3. Periyot: 6672 (Galatasaray lehine)

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