Leyla Atakan Kupası Galatasaray’ın oldu Leyla Atakan Kupası: İzmit Belediyespor: 85 - Galatasaray: 94

– 2. Leyla Atakan Kupası’nda İzmit Belediyespor’u 9485 mağlup eden Galatasaray şampiyon oldu.
Salon: İzmit Atatürk Spor Salonu
Hakemler: Ayşenur Yazıcıoğlu xx, Ömer Sarı xx, Hakan Gerey xx
UMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk xx 11, Gülse Uğur x 6, Melisa Korkmaz xxx 11, Sıla Dikmenoğulları x, Emel Sığırcı x, Nirra Fields xxx 22, Viktoria Mircheva x, Kristina Higgins xxx 10, Gabriela Marginean xxx 25
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Galatasaray: Eda Şahin x 2, Melis Gülcan xxx 15, Miray Balotu xx 6, Mısra Albayrak x 5, Sude Yılmaz xx 11, Pelin Derya Bilgiç xxx 19, Anete Steinberga xxx 14, Gizem Başaran Turan xx 9, Tına Krajisnik xxx 11, Merve Aydin xx 3
Başantrenör: Efe Güven
1. Periyot: 1632 (Galatasaray lehine)
Devre: 4353 (Galatasaray lehine)
3. Periyot: 6672 (Galatasaray lehine)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.