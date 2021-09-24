Kocaelispor - Tuzlaspor: 1-0

Kuraklık tarımın ve kuşların hayat kaynağı Patnos Barajı'nı da vurdu

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Dinçer AKBİR / İZMİT (Kocaeli) (DHA)STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Cihan Aydın (xx), Mehmet Şahan Yılmaz (xx), Baran Eraslan (xx)

KOCAELİSPOR: Korcan (xxx) Diogo Aleksis (xx), Musa Nizam (xx), Yılmaz (xx), Dino Ndlovu (xx) (Dk. 78 Mevlüt Erdinç xx), Cabezas (xx) (Dk. 46 Pereira xx), Atila (xxx), Abdoulaye Cisse (xx), İlyas Kubilay (xx) (Dk. 73 Omolo xx), Mandjeck (xx), Benhur (xx) (Dk. 83 Mehmet xx)

TUZLASPOR: Angeler (x) Rajko Rotman (x), Pedersen (x), Lamine Diack (x) (Dk. 46 Jurgen x), Samet (x), İbrahim (x), Tayfun (x) (Dk. 73 Rahmi Anıl x), Safa (x) (Dk. 59 Ahmet x), Ferhat (x), Posmac (x), Sedat (x) (Dk. 73 Selçuk x)

GOLLER: Dk. 55 Benhur (Kocaelispor)

SARI KARTLAR: Atila, Benhur Mandjeck, Pereira (Kocaelispor) Rajko Rotman, Ferhat, Tayfun Aydoğan (Tuzlaspor)TFF 1´inci Lig ekiplerinden Kocaelispor, evinde Tuzlaspor'u 1-0 yendi.55'inci dakikada ceza sahası çizgisinde topla buluşan Benhur, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.DHA-Spor Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2021-09-24 22:16:58



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