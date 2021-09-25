İzmit'te 1 ton plastik şişe geri dönüşüme kazandırıldı

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İzmit Belediyesi kentin birçok noktasına pet şişele toplama kafesleri ile son 1 ayda yaklaşık 1 ton plastik şişeyi geri dönüşüme kazandırdı.

İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü geri dönüşüm çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda bölgede 7 araç ve 21 personel ile ambalaj atıkları düzenli bir şekilde toplayan ekipler, pet şişele toplanma kafesleri ile de son bir ayda yaklaşık 1 ton plastik pet şişenin toplanmasını sağlayarak geri dönüşüme kazandırdı.

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