Konteyner ilanıyla dolandırıcılığa 9 tutuklama

İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ merkezli 3 ilde, düşük fiyatlı konteyner ilanıyla dolandırıcılık yaptığı belirlenip, gözaltına alınan 9 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden düşük fiyatlı konteyner ilanı vererek, almak isteyenlerin paralarını dolandıranlar, takibe aldı. Kocaeli merkezli İstanbul ve Eskişehir´de düzenlenen operasyonla 9 kişi, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN
2021-09-25 17:34:17
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