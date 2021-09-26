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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evlerden toplanan atıklar geri dönüşüme kazandırılıyor

İHA

Evlerden toplanan atıklar geri dönüşüme kazandırılıyor

İzmit Belediyesi ekipleri, geri dönüşüm çalışmaları kapsamında hanelerden atık toplamaya devam ediyor.
İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, evlerden atık topluyor. Vatandaşlarda bilinç ve farkındalık oluşturan ekipler, evlerde biriktirilen bitkisel atık yağ, atık pil ve elektronik atıkları toplayarak geri dönüşüme kazandırıyor.
Çevre projelerini hanelerde de başarıyla yürüten Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, son bir ayda yaklaşık bin litre bitkisel atık yağ, 250 kg eatık ve 50 kg pil topladı. Atıkları toplayarak su ve toprak kirliliğinin önüne geçen ekipler, 1 litre atık yağın 1 milyon litre suyu kirlettiğini ve eatıkların içerisinde bulunan ağır metallerin toprağa ve suya karışması halinde canlı yaşamını olumsuz etkilediğini hatırlattı.

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