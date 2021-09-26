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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atık ilaç toplama projesi sürüyor

İHA

Atık ilaç toplama projesi sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Eczacılar Odası işbirliğinde 12 ilçede başlatılan "atık ilaç toplama" projesi, vatandaşların da desteğiyle devam ediyor.
İlçe belediyeleri ve Kocaeli Eczacılar Odası’nın destekleriyle başlatılan proje kapsamında eczanelere yerleştirilen kutulara süresi dolan ilaç ve ilaç atıkları atılıyor. İlçe belediyelerinin toplayacağı atık ilaçlar büyükşehire ait İZAYDAŞ’ta bertaraf edilecek. Proje ortaklarından biri olan Kocaeli Eczacılar Odası Başkanı Bilal Arpacı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle atık ilaç toplama projesinin kentin geneline yayıldığını vurguladı. Kocaeli’deki 502 eczacıdan 100’ünün gönüllü olarak projeye destek verdiğini kaydeden Arpacı, “Vatandaşlar, evlerinde bulunan miadı geçmiş ilaçları getirerek buradaki kutulara koyabilirler” dedi.
İlaçların kimyasal maddeler olduğunu hatırlatan Arpacı, “Bunların doğada bulunması çevreyi kirletir. Dolayısıyla bu ilaçların uygun koşullarda bertaraf edilmesi gerekmektedir. Projenin doğru bir zamanda başladığını düşünüyorum. Vatandaşlarımızı bu projeye destek vermeye davet ediyorum” diye konuştu.
"İlaçlar yerinde ve dozunda kullanılmalı"
İlaçların akılcı bir şekilde kullanılması gerektiğini altını çizen Arpacı, "Eczacılar ve doktorlar olarak ilaçların yerinde ve dozunda kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Özellikle ilaçların tedavi süresince kullanılması çok önemli. Hiçbir ilacın zayi olmasını istemiyoruz. Ancak tedavi sonlandırılmışsa bu ilaçların atık toplama kutularına atılmasını son derece önemli buluyoruz" ifadelerini kullandı.
"Projeden memnunuz"
25 senedir eczacılık yapan İlknur Umaç, "Projeyi duyunca son derece memnun oldum. Büyükşehir belediyemizi de Eczacılar Odamızı da tebrik etmek lazım. Eczanemize Atık İlaç Toplama kutularımızı konumlandırdık. Evlerinde miadı dolmuş ilaçları bulunan hastalarımız ilaçlarını bu kutulara rahatlıkla atabilirler. Biz de yetkilileri haberdar edeceğiz ve onlar da alarak, bertaraf edecekler" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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