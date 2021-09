Avrupa Hareketlilik Haftası Gebze'de kutlandı

Her yıl 1622 Eylül tarihleri arasında dünyanın dört bir yanında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün katılımıyla Gebze’de kutlandı.

Sürdürülebilir ulaşım tedbirlerinin alınması ve desteklenmesi için her yıl 1622 Eylül tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası, bu yıl da Eskihisar’da düzenlenen bir dizi etkinlikle kutlandı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün katılım sağladığı etkinliklere sporseverler ve bölgedeki spor kulüpleri yoğun ilgi gösterdi.

"Herkes İçin Her Yerde Spor" teması ile gerçekleştirilen Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerine katılan Zinnur Büyükgöz, güne Eskihisar Sahili’nde yaptığı yürüyüş ile başladı. Sporseverlerin de kendisine eşlik ettiği yürüyüş sonrası Eskihisar’da bulunan Yeşil Vadi’ye geçen Başkan Büyükgöz, burada da okçuluk sporu ile ilgilendi.

"Sağlığımız ve dünyamızın geleceği için hareket etmeliyiz"

Avrupa Hareketlilik Haftasının önemli bir girişim olduğuna dikkat çeken Başkan Büyükgöz, "Avrupa Hareketlilik Haftası, iki önemli husus üzerine düşünülmüş bir girişim. Biri insanoğlu, diğeri ise dünya. Hem sağlığımız için hem de dünyamızın geleceği için mümkün mertebe hareket etmeliyiz. Emisyonsuz sağlıklı bir dünyada yaşamak istiyorsak ulaşımda alternatifler üretmeliyiz. Bugün burada kendimiz için spor, dünyamız için ise önemli bir farkındalık çalışması icra ettik. Bizleri yalnız bırakmayan tüm sporseverlere ve spor kulüplerine teşekkür ediyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.