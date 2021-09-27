AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Günümüzü gün ederek vakit geçirmemiz mümkün değildir"

Kocaeli'de STK'lar ile bir araya gelen AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin güçlü bir ülke olmak zorunda olduğunu belirterek, "Bu küresel ve bölgesel şartlar içerisinde bizim günümüzü gün ederek vakit geçirmemiz mümkün değildir. Tarihsel süreçler bakımından en zor süreçlerden geçiyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. İzmit Seka Park’ta bir salonda düzenlenen programa, Kurtulmuş’un yanı sıra Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, il ve ilçe protokolü, STK’lar ve vatandaşlar katıldı. Programda, Türkiye'nin bölgesinde güçlü olmak zorunda olduğunu vurgulayan Numan Kurtulmuş, Dünya'nın ve Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgenin sürekli değişimlerin yaşandığı bir alan haline geldiğini dile getirdi. Kurtulmuş, "Neredeyse her hafta yeni bir durumla karşı karşıya kalınan, ekonomik, siyasi, toplumsal, teknolojik alanlarda sürekli devasa değişimlerin yaşandığı bir süreçteyiz. Öyle görünüyor ki, önümüzdeki 10 yılda bu değişimden tabiri caizse alt üst oluşlar sürmeye devam edecektir. Bu anlamda yaşadığımız çağın gerekliliklerini iyi anlamamız lazım ki ona vereceğimiz cevapları da çok iyi hazırlamamız lazım" dedi.



"Türkiye'nin önemli bir gündemi var"

Dünya üzerindeki değişimleri madde madde anlatan Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Yapay zeka üzerinden neredeyse insan gibi davranabilen robotların yapılabileceği bir eşikteyiz. Bu önümüzdeki dönemde teknolojinin çok daha güçlü bir şekilde değiştiği ve teknolojiye bağlı olarak çalışma hayatının da ciddi bir şekilde değiştiği bir dönemin içerisine sokacak. Dünya’da güç dengeleri olağanüstü değişiyor. Bugün Dünya’da çoklu ve karışık bir denklemle karşı karşıyayız. Küresel ölçekte bir güç dengesi yerine, bölgesel olarak gelişmekte olan fevkalade büyük bir güçle kapışmasına sahibiz. Hem teknolojinin gelişmesi, hem de teknolojinin hoyratça kullanılmasının sonucu olarak Dünya, insanlık tarihinin en önemli sorunlarından birisiyle boğuşuyor. O da çevre kirliliğidir, iklim değişiklikleridir. Bir diğer problem, işgallerin, birtakım iç çatışmaların terör örgütlerinin kullanılmasının sonucu olarak çok büyük bir göçmen kriziyle karşı karşıyayız. Bir diğer mesele Dünya’daki açlık meselesidir. Maalesef Dünya’nın sadece 0.70’i Dünya’daki toplam zenginliğin yüzde 70’ine sahiptir. Bunların her birisiyle ilgili de Türkiye’nin önemli bir gündemi olduğu ortadadır. Bunların hiç birinden Türkiye uzakta değil, tam tersi tüm bu sorunlar maalesef Türkiye’nin bulunduğu coğrafya vardır. Türkiye tüm bu sorunlardan bire bir etkilenen ülkelerin başındadır" diye konuştu.



"En zorlu süreçlerden geçiyoruz"

Türkiye'nin bölgesindeki sorunlara karşı çok daha güçlü olması gerektiğini kaydeden Kurtulmuş, "Türkiye, içerisindeki tüm sorunları çözmüş, ileriye doğru hedeflerine hep beraber odaklanmış, içindeki farklılıkları bir tarafa bırakarak milli hedefleri istikametinde yürüyen güçlü büyük Türkiye olmak zorundadır. Bu küresel ve bölgesel şartlar içerisinde bizim günümüzü gün ederek vakit geçirmemiz mümkün değildir. Tarihsel süreçler bakımından en zor süreçlerden geçiyoruz. Güçlü Türkiye olmanın yolu da içeride tüm meseleleri güçlü bir şekilde hallederek, yolumuza devam etmektir. Eğer bu bölgede güçlü olmazsak, iki ayağımızın üzerine tam basmazsak bütün küresel konuların ve küresel aktörlerin hepsinin yiyip tüketmek istediği ülkelerin başında gelen ülke Türkiye'dir. Hedeflerimizin başında gelen hedefimiz ise yeniden büyük güçlü Türkiye’yi kurmak. Bu hepimizin ortak hedefi olmalıdır. Partilerimiz farklı olabilir ama Türkiye'yi küçük, etkisiz, başkalarının bekleme, terbiye salonunda bekletilen bir ülke olarak bekletemeyiz" şeklinde konuştu.

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