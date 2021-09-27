Dünya bilek güreşi şampiyonunun evinde yangın Dünya Bilek Güreşi Şampiyonu Atilla Koçak evinin çatısını tamir etmek isterken çıkan yangın söndürüldü

"Hiçbir ABD lideriyle bu durumu yaşamadım"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde Dünya Bilek Güreşi Şampiyonu Atilla Koçak’ın evinin çatısında yangın çıktı.

Yangın, Darıca ilçesi Piri Reis Mahallesi Beril Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dünya Bilek Güreşi Şampiyonu Atilla Koçak evinin çatısını tamir etmek istedi. Tamir işlemi esnasında çatıda yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süreli paniğe sebep olan yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye erlerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.