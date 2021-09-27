D-100’de zincirleme kaza: 3’ü çocuk 7 yaralı D-100’de makas atarak ilerleyen otomobil kazaya sebep oldu

Kocaeli’nin Gebze ilçesi D100 karayolunda üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3’ü çocuk olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.

Kaza, Gebze ilçesi D100 karayolu Tatlıkuyu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde makas atarak ilerlediği iddia edilen E.U. idaresindeki 41 AR 548 plakalı Volkswagen marka otomobil, önce S.B. idaresindeki 42 AGA 382 plakalı Renault marka otomobile, daha sonra da Y.D. idaresindeki 41 AHS 510 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisi ile sürücü E.U. ve Y.D. ile araçlarda bulunan G.Y., S.G., H.B., F.B. ve A.B. yaralandı. Bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kazayı gören Oktay isimli vatandaş, “Ben orta şeritte ilerliyordum, ilerideki petrole girecektim sinyal vermiştim. Ama Volkswagen makas atarak geldi ve iki aracı biçerek bu hale getirdi” dedi.

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