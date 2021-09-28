Zabıtadan kantin denetimleri

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Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde kantin denetimlerini sürdürüyor.

20212022 eğitimöğretim yılının başlamasıyla birlikte ilçede bulunan okullardaki kantinleri denetleyen Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler gıda mühendislerinin eşliğinde gıda sağlığı ve güvenliği, hijyen koşulları, ürünlerin son kullanma tarihleri ile okullarda satışı serbest ve yasak olan ürünlerin kontrollerini yapıyor. Zabıta ekipleri tarafından, 10.11.2020 tarihli ve 2020/8 sayılı Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi konulu genelge hükümlerine uymayanlara gerekli uyarılar yapılarak haklarında idari yaptırımlar uygulanıyor. Aynı zamanda, okul kantinlerinde uyulması gereken pandemi kuralları, maske mesafe kuralları, kapalı ve ambalajlı ürün tüketimi konusunda kantin işletmecilerine zabıta ekipleri tarafından gerekli uyarılar yapılıyor.

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