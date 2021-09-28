İSU eğitim kurulu toplantısı yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, 2022 yılı eğitim programının belirlenmesi ve 2021 yılı içerisinde verilen eğitimlerin değerlendirildiği eğitim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

İSU, 850 bini aşkın abonesine kesintisiz su hizmetini sağlamak için personeline eğitimler veriyor. Kurum, bu kapsamda 2021 yılında teorik, online, uygulamalı, oryantasyon ve ücretli eğitimler gerçekleştirdi. Yıl içerisinde 191 adet eğitim konusunda toplam 391 adet eğitim programı düzenlendi. Bu yıl içerisinde belirlenen eğitimler, program çerçevesinde devam ediyor. Bu kapsamda İSU Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği, İç Denetim, Teftiş Kurulu Başkanlığı ile Daire Başkanlarından oluşan eğitim kurulu toplantısı, Genel Müdür Yardımcısı Uğur Susoy başkanlığında kurumun eğitim salonunda yapıldı. Toplantıda 2021 yılı eğitimleri değerlendirilerek, 2022 yılında yapılacak olan eğitim programı değerlendirildi. Toplantıda, yöneticiler tarafından personelin kendini geliştirmesi bakımından gerekli görülen idari, teknik ve mevzuat eğitimleri görüşülerek 2022 yılında alınması gereken eğitim programları belirlendi. Buna göre personel yetkinliğinin artırılması maksadıyla 2022 yılında 70 adet yeni eğitim konusu başlığı belirlendi.

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