Arkadaşını öldüren şahsa iyi hal indiriminden 15 yıl hapis cezası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arkadaşını öldüren şahsa iyi hal indiriminden 15 yıl hapis cezası

İHA

Arkadaşını öldüren şahsa iyi hal indiriminden 15 yıl hapis cezası

Kocaeli’nin Derince ilçesinde tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren sanık, ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, tahrik ve iyi hal indirimi uygulanarak 15 yıl hapis cezası aldı.
Olay, 1 Şubat 2021 tarihinde Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Kula (28) ile arkadaşı Volkan K. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Fatih Kula, Volkan K. tarafından bıçaklandı. Kula, kanlar içinde yerde kalırken Volkan K. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kula, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Volkan K. ve olay sırasında evde olan Taşkın İ. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Taşkın İ., polis merkezindeki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Volkan K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“Olay, anlık bir kaza gibi gerçekleşti”
Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada taraf avukatları ve tutuklu sanık Volkan K. hazır bulundu. Kasten öldürmek gibi bir niyetinin olmadığını söyleyen sanık Volkan K., "Olay günü arkadaşlarımın daveti üzerine evlerine gittim. Saldırıyı onlar başlattılar, bana hakaret ve küfürler ettiler. Fatih başıma sert bir cisimle vurdu daha sonra bana bıçak çekti. Fatih'in kafası güzeldi ne yapacağını bilmiyordu. Olay, anlık bir kaza gibi gerçekleşti. Benim hiçbir suçum yoktur, suçlamaları kabul etmiyorum. Böyle bir olay başıma geldiği için çok üzgün ve pişmanım ama kendimi korumak zorundaydım" dedi.

“15 yıl hapis cezası”
Mahkeme heyeti, 'kasten öldürme' suçundan Volkan K.'ya müebbet hapis cezası verdi. Haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanan sanık, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kavgaya karışan Taşkın İ.’nin ise ‘kasten yaralama’ suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Camisiz minare Tarihi cami yıkılınca vatandaşlar sadece minareyi yaptırabildi
YEREL HABERLER Camisiz minare Tarihi cami yıkılınca vatandaşlar ...
Özel bireyler, serada sebze yetiştirilerek rehabilite ediliyor
YEREL HABERLER Özel bireyler, serada sebze yetiştirilerek rehabilite ...
Başkan Aygün, proje alanlarını yerinde inceledi
YEREL HABERLER Başkan Aygün, proje alanlarını yerinde inceledi
Darıca Belediyesi, halk oyunları ekibi kurdu
YEREL HABERLER Darıca Belediyesi, halk oyunları ekibi kurdu
Kuzey Marmara Otoyolu helikopterle denetleniyor Kural ihlali yapan sürücülere ceza havadan geldi
YEREL HABERLER Kuzey Marmara Otoyolu helikopterle denetleniyor Kural ...
İSU eğitim kurulu toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER İSU eğitim kurulu toplantısı yapıldı
Zabıtadan kantin denetimleri
YEREL HABERLER Zabıtadan kantin denetimleri
Başkan Kocaman'dan amatörlere destek
YEREL HABERLER Başkan Kocaman'dan amatörlere destek
Vergi yapılandırmasında son 3 gün
YEREL HABERLER Vergi yapılandırmasında son 3 gün
AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş: “AK Parti bütün yaş gruplarında birinci partidir” "Her gün seçim istiyorsunuz. Peki gelin yarın seçim yapalım dense kimi aday göstereceksiniz? ‘Buluruz o adayı’ diyorlar"
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş: “AK Parti ...
D-100’de zincirleme kaza: 3’ü çocuk 7 yaralı D-100’de makas atarak ilerleyen otomobil kazaya sebep oldu
YEREL HABERLER D-100’de zincirleme kaza: 3’ü çocuk 7 yaralı D-100’de ...
CHP´li Özel´den 'küçük esnafa sahip çıkın' çağrısı 
YEREL HABERLER CHP´li Özel´den 'küçük esnafa sahip çıkın' çağrısı 
Dünya bilek güreşi şampiyonunun evinde yangın Dünya Bilek Güreşi Şampiyonu Atilla Koçak evinin çatısını tamir etmek isterken çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Dünya bilek güreşi şampiyonunun evinde yangın Dünya ...
İntihar için çatıya çıktı, caddede toplananlar o anları görüntülemeye çalıştı
YEREL HABERLER İntihar için çatıya çıktı, caddede toplananlar o ...
Numan Kurtulmuş: Adaleti esas alan medeniyetler, büyük çıkışlar yapar (2)
YEREL HABERLER Numan Kurtulmuş: Adaleti esas alan medeniyetler, ...
Numan Kurtulmuş'tan çevre kirliliği konusunda kararlı açıklama: “Kimseye acımadan, kimsenin gözünün yaşına bakmadan, çevreyi kim tahrip ediyorsa her türlü tedbiri alarak bu mücadeleyi vereceğiz”
YEREL HABERLER Numan Kurtulmuş'tan çevre kirliliği konusunda kararlı ...
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Günümüzü gün ederek vakit geçirmemiz mümkün değildir"
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Günümüzü gün ...
Güreş festivalinin birincisi belli oldu
YEREL HABERLER Güreş festivalinin birincisi belli oldu
Kaza yapan otomobilden çıkan dumanlar korkuttu
YEREL HABERLER Kaza yapan otomobilden çıkan dumanlar korkuttu
Numan Kurtulmuş: Adaleti esas alan medeniyetler, büyük çıkışlar yapar 
YEREL HABERLER Numan Kurtulmuş: Adaleti esas alan medeniyetler, ...
Engelsiz yaşam merkezinde kayıtlar başladı
YEREL HABERLER Engelsiz yaşam merkezinde kayıtlar başladı
Yeni üniversitede öğrencilere ilk dersi Numan Kurtulmuş verdi
YEREL HABERLER Yeni üniversitede öğrencilere ilk dersi Numan ...
İzmit Belediyesi her ay 150 ton atık cam topluyor
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi her ay 150 ton atık cam topluyor
Milli sporcunun 13’üncü Türkiye şampiyonluğu
YEREL HABERLER Milli sporcunun 13’üncü Türkiye şampiyonluğu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.