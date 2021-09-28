Bilişim Vadisi enerjisini yerli güneş panelleri ile üretecek

Kalyon PV ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile imzalanan 'Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sponsorluğu’ ile Bilişim Vadisi, kullandığı enerjinin büyük bir bölümünü sponsor firma tarafından hediye edilen yerli üretim 2 bin 619 güneş paneli ile üretecek.

Kalyon PV, Bilişim Vadisi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi iş birliğinde “Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sponsorluğu’ imza töreni ve ‘Yenilenebilir Enerji Çalıştayı’ Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi’nde başladı. Programa Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Kübra Kalyoncu Şeherli, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ile öğrenciler katıldı. Uygulamacı, eğitimci, yönetici, araştırmacı gibi farklı uzmanlıklara sahip paydaşlarının katılım gösterdiği çalıştayda yenilenebilir enerji ve uygulamaları, yerli enerji üretim teknolojileri ve yenilenebilir enerjide fikri ve sınai haklar ile ilgili mevcut durum, ihtiyaçlar ve çözüm önerileri ele alındı.



“Avrupa’da, Dünya’da en büyük yatırımlardan biri oldu”

Programda ilk olarak söz alarak yenilenebilir enerjinin önemine değinen Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, “Yenilenebilir enerjinin önemini hepimiz idrak etmiş durumdayız. Diğer enerjiler içerisinde en verimli ve maliyeti olmayan enerji türüdür. Bilindiği üzere bu alanda en maliyetsiz güneş enerjisi var. Bunu yaygınlaştırmak, geliştirmek için çalışmalar yapmak lazım. Tamda böyle bir zamanda Kalyon PV kuruldu. Avrupa’da, Dünya’da en büyük yatırımlardan biri oldu” dedi.



Üniversitenin enerjisi güneş panellerinden sağlanıyor

Konuşmasına üniversiteden bahsederek devam eden Dereli, “Üniversitemiz en genç olan ve her kategoride ilk 10 da yer alan bir üniversite olup, mezunları kısa sürede iş bulan üniversitedir. Amacımız gençlerin fikirlerini silikon vadisine, bilişim vadisine taşımaktır. ArGe çalışmalarını geliştirmeye çalışıyoruz. Bilişim vadisi gibi Kalyon PV kullanıcısıyız. Vadiden önce bizim güneş enerjisi santralimiz yapıldı. Üniversitemizin enerjisinin neredeyse tamamı buradan karşılanıyor. Çevreci yeşil bir kampüsümüz var. Görmeyeni pişman eden göreni aşık eden çevreci bir kampüsümüz var. Biz, temiz ve yenilenebilir enerjiyi geliştirmek için araştırmalarda bulunuyoruz. Yenilenebilir enerjinin sadece araştırmacı ve tüketicisi değil, araştırmacı, geliştirmeci ve üreticileri olmak istiyoruz. Bilişim Vadisi, üniversitemiz ve Kalyon PV arasında bugün çok önemli bir işbirliğinin ilk adımı atılıyor. Bunun çok önemli çıktıları olacak. Elimizde çok önemli dokümanlar var. Bu işbirliğinin gerektirdiği çalışmaları yapacağız. Bu iş birliğinde emeği geçen Kalyon PV ve bilişim merkezine ayrıca Cemal Kalyoncu ve Haluk kalyoncuya teşekkür ederim” diye konuştu.



2 bin 619 güneş paneli armağan edildi

Protokol ile Bilişim Vadisi’nin enerjisinin büyük bir bölümünü yenilenebilir enerji ile üreteceklerini söyleyen Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu ise, “Biz, Bilişim Vadisi’nin savunma sanayisindeki başarısını sivil alanlara da taşımak istiyoruz. Bunlardan biriside enerji konusudur. Yenilenebilir enerji konusunda bizimde çalışmalarımız var. Bugün burada yapılacak çalıştaydan çıkacak sonuçları, inşallah güçlü bir iş birliği kısa sürede hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca burada tekrara Kalyon PV şirketine teşekkür ediyorum. Kendileri, bize Bilişim Vadisinin neredeyse harcadığı tüm enerjiyi yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlaması amacıyla 2 bin 619 güneş paneli armağan etti. Bu hediye sadece Bilişim Vadisi’ne değil burada çalışan bütün girişimcilere ve ülkemizedir. Bilişim vadisine bir armağan olarak verilen 2619 adet panel yaklaşık 1 megawatt. Bilişim Vadisi’nin bugün tüm girişimcilerin kullandığı enerji ihtiyacının yarısını karşılamaktadır” şeklinde konuştu.



8 ayda 16 kişiden 2 bin çalışana

Bilişim Vadisini Türkiye’nin silikon vadisi olarak adlandırdığına ifade eden Kübra Kalyoncu Şeherli de, “Gerçekten bizim için çok kıymetli ve Türk mühendisleri adına hem enerji adına hem yazılım adına hem ArGe adına sayabileceğimiz nice yeni girişimler adına Bilişim Vadisi bizim için çok kıymetli. Aynı zamanda fabrikamız gibi yerli ve milli teknoloji desteği açısından gerçekten çok önemli hamleler olduğunu düşünüyorum. Fabrikayı açmadan önce 8 ay öncesinde, fabrikada sadece dört duvar bir beton vardı. Ne bir makine ne bir çalışan belki 16 kişi böyle sadece genel standart işleri gerçekleştiren. Bu 16 kişiden sonra bugün geldiğimiz nokta, tam bir yıl sonra yaklaşık 2 bin çalışanımız var. Bizim yaklaşık 23 bin metrekarelik, totalde 100 bin metrekarelik bir ArGe alanımız var. Bu alanda 100 ArGe mühendisimiz çalışmakta. Zor bir süreçte şuan Bilişim Vadisi üretim sürecinde panelleri görmekten gerçekten hem duygulanıyorum hem de büyük bir onur duyuyorum. Bugün küçük bir adım atıyoruz aslında büyük işler başaracağımıza inanıyorum.” şeklinde konuştu.



Bilişim Vadisi’ne toplamda 2 bin 619 güneş paneli

“Yenilenebilir Enerji Çalıştayı” açılış konuşmaları sonrasında Bilişim Vadisi ve Kalyon PV arasında iş birliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokol kapsamında Kalyon PV, Bilişim Vadisi’ne toplamda 2 bin 619 güneş paneli teslim edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.