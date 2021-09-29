Belediyenin evleri öğrenciler için hazırlanıyor

Konaklama sorunu yaşayan üniversitelilere destek vererek Vadi İzmit Evleri’ni öğrencilere açan İzmit Belediyesi, daireleri donatmaya başladı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, öğrencilerin konaklama sorunlarının çözümüne yönelik destek sözü hayata geçirildi. Başkan Hürriyet’in öğrencilerle görüşmesinin ardından Vadi İzmit Evleri’ndeki 2 tane 2+1 daire, belediye ekiplerince üniversite öğrencileri için hazırlanmaya başlandı. İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Vadi İzmit Evleri G Blok’taki 2 tane 2 1 daireyi, kalacak yer bulamayan öğrenciler için donatmaya başladı. Tüm ev eşyaları İzmit Belediyesi tarafından alınan dairelerde beyaz eşyadan bilgisayar masasına kadar her şey öğrenciler için yerleştirilmeye başladı. Körfez manzarasına karşı doğa içindeki evlerde konaklayacak olan öğrenciler Vadi İzmit Evleri’ndeki sosyal ve spor alanlarından da yararlanabilecek.

İzmit Belediyesi, yurt kapasitelerinin yetersiz kaldığı ve ev kiralarının da yüksekliğinden dolayı kalacak yer bulamayan öğrenciler için hazırladığı dairelere, bir evde bulunması gereken tüm eşyaları yerleştiriyor. Öğrenciler için hazırlanan evlerde; buzdolabı, çamaşır makinası, davlumbaz, set üstü ocak, tava, tencere, çatalkaşıkbıçak, bazayatak, bilgisayar masası, çamaşır askılığı, temizlik ürünleri, perde ve halı gibi gerekli tüm eşyalar yer alıyor.

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