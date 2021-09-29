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O sokakların 87'lik temizlik gönüllüsü El arabasına yüklediği süpürge ve küreği ile mahallenin sokaklarına yaprak düşürmüyor İhtiyar delikanlı elinde süpürge ve küreği ile mahallesinde çöp bırakmıyor Sokakları hayrına temizlediğini söyleyen Kurban Mutlu: "Benim yaptığımı 10 tane belediye işçisi yapamaz"

İHA

O sokakların 87'lik temizlik gönüllüsü El arabasına yüklediği süpürge ve küreği ile mahallenin sokaklarına yaprak düşürmüyor İhtiyar delikanlı elinde süpürge ve küreği ile mahallesinde çöp bırakmıyor Sokakları hayrına temizlediğini söyleyen Kurban Mutlu: "Benim yaptığımı 10 tane belediye işçisi yapamaz"

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde kendisini gönüllü temizlik görevlisi ilan eden 87 yaşındaki Kurban Mutlu, eline aldığı süpürge ve kürekle ilçenin sokaklarını baştan sona temizliyor. Sokaklara izmarit ve çöp atanlara uyarılarda bulunan Mutlu, yaptığı işin 10 belediye işçisine bedel olduğunu iddia etti.
Körfez Barbaros Mahallesi’nde ikamet eden 87 yaşındaki Kurban Mutlu, eline aldığı süpürge, kürek ve el arabasıyla, ilçenin sokaklarını her gün baştan aşağıya temizliyor. Yerde bir çöp görünce el arabasına koyduğu kürek ve süpürgesiyle yollara çıkan Mutlu, gönüllü bir şekilde sokakları, kaldırımları ve mahallesindeki camiyi temizliyor. Bir aydır mahallesindeki sokakları, yolları, kaldırımları çimenleri titizlikle temizleyen Mutlu, sokaklara sigara izmariti ve çöp atanları ise sert bir şekilde uyarıyor. 40 yıldır mahallesindeki caminin bahçe ve lavabolarının temiz kalmasını da sağlayan Uslu, yaptığı işleri 10 belediye çalışanının yapamayacağını iddia etti.
Sabah erken saatlerde süpürge ve küreği ile yollara çıktığını anlatan 87 yaşındaki temizlik gönüllüsü Kurban Mutlu, “Burayı hayrıma temizliyorum. 1 ay Barbaros Mahallesi’ni temizledim. Tüm çimlerini kazıdım, kaldırımların kenarlarını, üstlerini her yerini temizliyorum. Ben buraya geleli sadece camiyi 40 senedir temizliyorum. Ben yardım istemiyorum. Yaşlılık maaşı Elhamdülillah bana yetiyor” dedi.
Her yeri temiz görmek istediğini söyleyen Mutlu, “Her yer pırıl pırıl olacak. Böyle sigara izmaritleri, Avrupa’da hiçbir yerde yok yerlerde. Ben kadınlara dedim, ‘Gelip kontrol edeceğim, kimin kapısı pis ise onu rezil edeceğim.’ Herkes kapısının önünü temizlemeye mecbur. Belediye senin kapını temizler mi?” diye konuştu.

Yere yaprak düşse süpürge ve küreği ile başında bitiyor
Mahallenin temiz olması konusunda Mutlu’nun çok titiz davrandığını anlatan mahalle sakinlerinden Fazlı Söğüt ise, “6 aydır süren altyapı çalışmasından dolayı, bu sokaklarımızın çoğunda görürsünüz hacı amcayı. Sabahın 56’sında kalkar, bir beklentisi yok. Hayrına yapıyor. Tabi belediyemizde temizlik yapıyor ama hacı amca çok titiz olduğu için bir yaprak dahi düşse yere, küreğini el arabasını kapıp yaprağın başına gider. Biri izmarit, birisi maskesini atar, hacı amca da titiz, bir maske yere düşse süpürgesiyle orada biter. Temizliğe, hijyene çok dikkat ediyor. Bunun için kimse kusura bakmasın hacı amca bağırıyor ama bu da bizler için. Mahallemizin 45 yıllık emektarı. Cuma günü camimizin bahçesini temizler yıkar. Lütfen maskelerinizi yere atmayın hacı amcayı kızdırmayın” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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