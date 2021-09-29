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Bakan Varank, akademisyenlere seslendi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: “Önümüzdeki dönemde de sizlerin havacılıktan tarıma, akıllı şehirlerden savunma sanayiine kadar birçok projede daha aktif bir şekilde yer almanızı bekliyoruz"

İHA

Bakan Varank, akademisyenlere seslendi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: “Önümüzdeki dönemde de sizlerin havacılıktan tarıma, akıllı şehirlerden savunma sanayiine kadar birçok projede daha aktif bir şekilde yer almanızı bekliyoruz"

Son 19 yılda akademik çalışmalara verilen desteğin 21 milyar TL'ye ulaştığını söyleyerek akademisyenlere seslenen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Önümüzdeki dönemde de sizlerin havacılıktan tarıma, akıllı şehirlerden savunma sanayiine kadar birçok projede daha aktif bir şekilde yer almanızı bekliyoruz" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir üniversitenin akademik yılı açılış törenine katıldı. Törene Bakan Varank’ın yanı sıra Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeil Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, akademisyenler, protokol davetlileri ve öğrenciler katıldı. Törende son akademik çalışmalara 21 Milyar TL destek verdiklerini belirterek akademisyenlere seslenen Bakan Varank, “Önümüzdeki dönemde de sizlerin havacılıktan tarıma, akıllı şehirlerden savunma sanayiine kadar birçok projede daha aktif bir şekilde yer almanızı bekliyoruz” dedi.

“Önceliğimiz, üniversitelerin niteliğinin artırılması”
Türkiye’nin geleceğinin teminatı olarak gördükleri gençlerin ülkenin en büyük sermayesi olduğunu söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Ekonomide, sanayide ve özellikle teknolojide yapacağımız atılımları ancak iyi yetişmiş bir gençliğin öncülüğünde gerçekleştirebiliriz. Bugün geldiğimiz noktada üniversitelerimizin nicelik sorunu çözülmüştür. Şimdi ise önceliğimiz, üniversitelerin niteliğinin artırılması. Bunun için de hem biz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak hem de diğer kurumlarımızla birlikte çok özel politikalar tasarlayıp uyguluyoruz. Üniversitelerimizin ihtisaslaşmasını, ülkemizin ekonomisine daha büyük katkılar sunmasını istiyoruz” dedi.

“Yeter ki yenilikçi projelerle gelin”
Konuşmasında sanayicileri iş birliğine davet eden Bakan Varank, “Ben yeri gelmişken hem sanayicilerimize hem de siz değerli akademi camiasına bir çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin her alanda iş birliklerimizi geliştirelim, yaygınlaştıralım ve hep beraber daha büyük işlere imza atalım. Biz kamu olarak her zaman yanınızdayız. Bu iş birlikleri için gerekli tüm altyapıları kurduk hala da geliştiriyoruz. Araştırma altyapılarımız, test laboratuvarlarımız, teknoloji geliştirme bölgelerimiz, teknoloji transfer ofislerimiz, girişimcilik merkezlerimiz her zaman hizmetinizde. Fikri mülkiyetin korunması ile ilgili çok iyi işleyen bir sistem inşa ettik. Akademiye yönelik o kadar çok desteğimiz var ki yeter ki yenilikçi projelerle gelin. Konu artık imkansızlıktan daha çok vizyonla ilgili. Bizim artık, üniversitelerimizde katma değere dönüşecek daha fazla bilginin ve teknolojinin üretilmesine, bunların ticarileştirilerek ekonomiye kazandırılmasına ihtiyacımız var. Teknolojik gelişmelerin baş döndürücü bir hızla yaşandığı bu dijital çağda rekabetçiliğimizi koruyabilmemizin yolu ancak üniversitelerimizin aktif katkısıyla mümkün. Ben akademi dünyamızdan bu konuya çok daha özel bir ilgi beklediğimi belirtmek istiyorum” diye konuştu.

“Gençlerimizin ileride çok önemli araştırma projelerine imza atacağına ben yürekten inanıyorum”
Türkiye’nin kritik teknolojilerin pazarı değil üreticisi konumuna getirecek kapsamlı politikaları Milli Teknoloji Hamlesi Vizyonu çerçevesinde uyguladıklarını belirten Bakan Varank, “Yüksek teknoloji, girişimcilik ve beşerî sermaye tasarladığımız politikalarda ana odakları oluşturuyor. Bu konularda üniversitelerimizin kritik rolleri ve katkıları söz konusu. Bu doğrultuda biz de Bakanlık olarak üniversitelerimize ve akademisyenlerimize önemli destekler sağlıyoruz. TUBİTAK vasıtasıyla uyguladığımız Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ile alanında lider bilim insanlarını dünyanın dört bir yanından ülkemize çekiyoruz. Programın ilk çağrısında 127 araştırmacının 21 farklı ülkeden ekosistemimize çekilmesini sağladık. Benzer şekilde, Sanayi Doktora Programı ile de üniversitesanayi iş birliğinde nitelikli insan kaynağının yetişmesine destek veriyoruz. Hali hazırda 49 üniversitenin, 210 sanayi kuruluşuyla birlikte yürüttüğü projelerle bin 162 doktora öğrenci eğitimlerine devam ediyor. Stajyer Araştırmacı Burs Programı ile daha lisans seviyesindeki öğrencilerimizin araştırma ekosistemine doğrudan dahil olmasını sağlıyoruz. İlk çağrımız kapsamında 145 farklı üniversiteden toplam bin 500 lisans öğrencisini TÜBİTAK tarafından desteklenen veya yürütülen araştırma projelerine dahil ettik. Genç yaşlarda arge ve yenilik ekosistemindeki atmosferi teneffüs eden bu gençlerimizin ileride çok önemli araştırma projelerine imza atacağına ben yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.

Genç bilim insanlarına Aziz Sancar’ın laboratuvarında çalışma fırsatı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın akademiye yönelik duyusunu yaptığı iki yeni destek programından da bahseden Varank, “Bunlardan ilki Stajyer Araştırmacı Burs Programı’nın 2021 yılı çağrısı. Bu çağrıda da bin 500 lisans öğrencimize ulaşarak onlardan araştırma projelerinde istifade etmek istiyoruz.İkinci olarak da Nobel Ödüllü bilim insanı Aziz Sancar adına doktora sonrası araştırma bursu programı başlatıyoruz. Aziz Sancar Hocamız geçen hafta TEKNOFEST’teydi ve kendisiyle ülkemizdeki akademik ve teknolojik gelişmeleri değerlendirme fırsatı bulduk. Tam bir Türkiye aşığı olan hocamız, bu programla akademimize katkı sunacak olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu iletti. Bu özel programda doktora sonrası araştırma yapacak genç bilim insanlarını Aziz Hocamız bizzat seçecek ve kendi laboratuvarında onlarla çalışacak. Önümüzdeki yıl başında başlayacak programın seçilen araştırmacılar için çok kıymetli bir deneyim olacağına eminim.

19 yılda 21 milyar TL destek
TUBİTAK ile uzun zamandan beri akademiye çok geniş destekler sağladıklarını da ifade eden Bakan Varank şöyle konuştu:
“Son 19 yılda verdiğimiz desteklerin büyüklüğü güncel rakamlarla 21 milyar lirayı aşmış durumda. Önümüzdeki dönemde de sizlerin havacılıktan tarıma, akıllı şehirlerden savunma sanayiine kadar birçok projede daha aktif bir şekilde yer almanızı bekliyoruz. Üniversitelerde üretilen bilginin ticarileşmesi ve ekonomimize yön vermesi için buralarda girişimcilik kültürünün gelişmesi şart. Bu konuda da çok önemli desteklerimiz söz konusu. Teknoparkların inşasına ayırdığımız kaynak miktarı 1 milyar liraya yaklaştı.”

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