En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gebze Belediyesi zabıta ekipleri ile İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, balıkçıları denetledi.

Gebzeli balıkçılar denetimden geçti. İlçe genelinde kurulan semt pazarlarında hizmet veren balıkçı esnaflarına yönelik Gebze Belediyesi zabıta ekipleri ile İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde; balıkların standart ölçülere uyup uymadığı, sezonun açılması ile birlikte gerekli saklama koşullarına göre muhafaza edilip edilmediği, esnafın hijyen kurallarına uyup uymadığı kontrol edildi. Denetimlerde, kurallara uymayan esnaflara ise idari işlem uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.