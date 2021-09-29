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Bakan Varank: Aziz hocamız doktora sonrası araştırma yapacak genç bilim insanlarıyla çalışacak (2)

DHA

Bakan Varank: Aziz hocamız doktora sonrası araştırma yapacak genç bilim insanlarıyla çalışacak (2)


YAZILIM OKULUNUN AÇILIŞINA KATILDI 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'nde dünyanın 23 ülkesinde 36 kampüsüyle uluslararası bir marka olan Ekol 42 yazılım okullarının Türkiye'deki ikinci şubesi, '42 Kocaeli'nin açılışına katıldı. '42 Kocaeli' yazılım okulu, 339 bilgisayar kapasitesi ile yaklaşık bin 200 metrekare alanda eğitim verecek. 3 binden fazla başvurunun yapıldığı okulda elemeler sonucu seçilen 172 kişi, ilk eğitime başladı. 
Törende konuşan Varank, "Fransa kökenli Ecole 42 iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz 42 İstanbul yazılım okulunun açılışını bu ayın başında gerçekleştirdik. 242 kişi ile eğitimlere başlayan 42 İstanbul'un 1 aylık ilk havuz eğitimi geçtiğimiz hafta tamamlandı. Arkadaşlarıma bu ilk eğitimin nasıl geçtiğini sordum. Tabii 42 okulları, yenilikçi yaklaşımıyla bir eğitmen olmadan, birbirinden öğrenme metoduna dayalı, oldukça yenilikçi bir müfredata sahip. O yüzden eğitimin ilk saatlerinde bir sessizlik hakimken, ilerleyen saatlerde ve günlerde öğrenciler birbirleriyle konuşmaya başlamış. Takım kurmaya, birbirlerine öğretmeye, birbirlerinden öğrenmeye başlamışlar. Bu yöntemle aslında eğitim modelinin ana hedefi olan iletişim, takım oyunu ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmiş oluyoruz. Hiç alışık olmadığımız bu usule öğrencilerimiz hızlı bir şekilde adapte olmuş durumda. 7/24 açık kampüs yöntemiyle eğitim veren okulumuzda, öğrencilerimiz uzun saatler geçiriyor, hatta sabahlayan öğrencilerimiz var" dedi. 
`HEDEFİMİZ YAPAY ZEKA ALANINDA 10 BİN İSTİHDAMI YAKALAMAK'
Yapay zeka alanındaki hedefleri sıralayan Bakan Varank, "Bizim gençlerimizden beklentimiz; birer girişimci olarak Türkiye'nin geleceğine ve bilişim ekosistemine katkı sunmanız. Ülkemizde açık kaynak yazılım-geliştirme kültürünü sağlamlaştırma açısından gerçekten büyük bir iddia ortaya koyduk. Geçtiğimiz günlerde Ulusal Yapay Zeka Stratejisi´ni açıkladık. Hedefimiz yalnızca yapay zeka alanında 10 bin istihdamı yakalamak. Geleceğin teknolojisinde aklınıza koyduğunuz, kalbinizin hızlı hızlı çarpmasına sebep olan ne varsa sizlerle birlikte heyecanlanmaya hazır olduğumuzu bilin isterim. Gençlerimizin içlerindeki teknoloji ateşini büyütmek için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız" diye konuştu. 
'YAZILIMDA ÜLKESİNİ KORUYACAK KAHRAMANLARA İHTİYACIMIZ VAR'
Bakan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Hack İstanbul etkinliğinde 2 bine yakın yazılımcı genç, siber güvenlik alanında hünerlerini ortaya koydular. Gerçekten alanında çok ileri gitmiş şirketlerin profesyonellerinin bile başaramadığı şeyleri, siber güvenlik açıklarını tespit ettiler. Gelecekte milyar dolarlık savunma sistemlerinin yerini basit yazılımlar alacak. Siber güvenliğe de bu sebeple ayrı önem veriyoruz. Geçtiğimiz aylarda ABD´de bir şehirde su şebekesi sistemine sızan siber korsanlar, içme suyunda bulunan klor miktarını arttırarak yüzlerce insanı kolaylıkla zehirledi. Bu aslında dehşet verici bir örnek. Şirketler, kötü niyetli yazılımlar üzerinden telafisi güç kayıplarla karşı karşıya kalabiliyor. Aslında milyonlarca dolarlık ödemeler yapmak zorunda kalıyorlar. Her şeyden öte milyonlarca insanın verisi elden ele dolaşarak büyük bir güvenlik açığı oluşuyor. Bu sebeple yazılım dünyasında da ülkesini ve vatandaşlarını gözünü kırpmadan koruyacak kahramanlara ihtiyacımız var. Aynı şekilde dünyada ses getirecek, geleceğin teknolojilerinin tasarlayıcısı kahramanlara ihtiyacımız var. Eminim ki bu kahramanlar sizlerin de arasından çıkacak." 
'TÜRKİYE'NİN GENÇLERİNİ TEKNOFEST KUŞAĞI OLARAK GÖRÜYORUZ'
Varank, gençlikten kopuk bir muhalefet olduğunu belirterek şöyle devam etti:
"Yazılım diyoruz, yapay zeka diyoruz, uzay çalışmaları diyoruz, çığır açıcı teknolojiler diyoruz. Bu yolda emin olun, elimizdeki imkanların maksimumunu seferber edip, gençlerimizi bu alanlara yönlendirmenin çabası içinde oluyoruz. Ama diğer yanda maalesef gerçeklikten kopuk bir muhalefet anlayışıyla da baş etmek durumunda kalıyoruz. Bugün vapurlarda kullanılmak üzere logolu karton bardak ürettirdiği için övgü bekleyen bir muhalefet anlayışıyla karşı karşıyayız. Dillerinden gençleri düşürmüyorlar ama gençlerimizin geleceği mevzubahis olduğunda için hiçbir somut, kayda değer önerileri de bulunmuyor. İstihdam önerisi olarak sorduğunuzda muhtarların yanında birer memur istihdam etmekle işsizliği bitirebileceklerini sanıyorlar. Ama sorsanız, memleketin geleceğine talipler. Bizler gençlerin sabah okula giderken 'Otobüsüm yolda kalır mı?' diyerek düşünmesini istemiyoruz. Bizim gençlerimiz ulaşım teknolojilerinde çığır açan projeler üretsin istiyoruz. Bizler başka ülkelerin uzaya fırlattığı roketi canlı yayında izlerken iç geçiren gençlerin olduğu değil, kendi fırlatma platformlarında geri sayımı beraber yapacağımız gençlerin olduğu bir ülkeyi hayal ediyoruz. Bir türlü aşamadıkları eziklik kompleksi ile ülkesine ve gencine hiçbir hayali layık görmeyenlerle yol alamayız. Çünkü bizler hayalleri için hiçbir hudut tanımayan, engellerinden ilhamlar çıkaran muhteşem gençlerin hikayelerini dinlemekle meşgulüz. TEKNOFEST'te de böyle gençlerin yüzlercesiyle, binlercesiyle bütün arkadaşlarımız muhatap oldu. Türkiye´nin her köşesinden gençlerimizin teknolojiye olan tutkusunun her yıl arttığının yakinen görebiliyoruz. Şunu artık çok net görüyoruz. Türkiye'nin gençlerini A, B, C, olarak sınırlandırmak hiç doğru değil. Türkiye'nin gençlerini TEKNOFEST kuşağı olarak görüyoruz. Türkiye´nin gençleri TEKNOFEST kuşağı olarak geleceğe yürüyor." DHA-Politika Türkiye-Kocaeli / Gebze Dinçer AKBİR
2021-09-29 14:43:16

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