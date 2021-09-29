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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vodafone Business, OSBÜK ile dijital dönüşüm stratejilerini masaya yatırdı

İHA

Vodafone Business, OSBÜK ile dijital dönüşüm stratejilerini masaya yatırdı

Vodafone Business, sponsorluğunu üstlendiği ‘OSB’lerde Dijital Dönüşüm Stratejileri’ ortak akıl toplantısında organize sanayi bölgelerinin dijital dönüşüm sürecini, sanayide sürdürülebilirliği ve eksik oldukları konularda sağlanabilecek destekleri Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu ile birlikte masaya yatırdı.

İşletmelerin dijital iş ortağı Vodafone Business, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ile başlattığı iş birliği çerçevesinde organize sanayi bölgelerinin tüm ihtiyaçlarına kulak veriyor. İlki ‘OSB’lerde Dijital Dönüşüm Stratejileri’ başlığı altında gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü Prof. Dr. Emre Alkin’in yaptığı ortak akıl toplantısına Vodafone Türkiye Kurumsal Pazarlama Direktörü Ayşe Fıçı ve OSBÜK temsilcilerinin yanı sıra, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi, Antalya Organize Sanayi Bölgesi, Doğu Marmara Makina İmalatçıları İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, Konya Organize Sanayi Bölgesi, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi, İTOB Organize Sanayi Bölgesi ve OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nin temsilcileri katıldı.

OSB’lerde Dijital Dönüşüm Stratejileri’nin konuşulduğu ortak akıl toplantısında, OSB’ler ve OSB’lerdeki firmaların dijital dönüşümün neresinde olduğu, bugüne kadar nelerin başarıldığı, yol haritalarının net olup olmadığı, hangi alanlarda eksik oldukları ve nelere ihtiyaçlarının olduğu, OSB’lerin Endüstri 4.0 vizyonunun nasıl olması gerektiği, dijitalleşme ile gelen üretimde verimlilik uygulamalarının rekabet avantajına nasıl dönüştürüleceği, sanayide sürdürülebilirlik için dijitalleşme ve teknolojinin nasıl daha iyi kullanılabileceği, teknoloji dönüşümünde istihdam ve çalışan bilgi birikiminin yeterli olup olmadığı, online satış/ihracat için OSB’lerdeki firmaların ne gibi desteklere ihtiyaçlarının olduğu, OSB yönetimlerinin, bölge firmalarının eticaret ve eihracat hacimlerinin arttırılmasına yönelik strateji ve hedeflerinin neler olabileceği konuları tartışıldı.

“OSB’lerin dijitalleşme sıçramasını yapabilmesi için gerekli yol haritasını belirlemek en büyük hedefimiz”
Vodafone Türkiye Kurumsal Pazarlama Direktörü Ayşe Fıçı, şunları söyledi: “Artan rekabet ve dijitalleşme çağı içinde ekonominin lokomotifi olan OSB’lerin yeni dönem stratejilerini beraber tartışacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye ekonomisine yön veren tüm sektörler dijital dönüşümü odağına almış durumda. Zira bu yolculukta geride kalmamak, teknoloji yatırımlarını doğru zamanda yapmak gerekiyor. Biz de bu dönüşüm yolculuğunda operatör olarak işletmelere özel çözümler üretip, her zaman güvenecekleri teknoloji danışmanı olarak yanlarında yer alıyoruz. Organize sanayi bölgelerinin doğru dijital yatırımları yapması ve gittikçe artan bu dönüşüm içinde rekabet avantajı kazanabilmesi için operatör olarak her türlü stratejik ortaklığı yapmaya hazırız. Ortak akıl toplantılarının sonucunda OSB’lerin dijitalleşme sıçramasını yapabilmesi için gerekli yol haritasını belirlemek en büyük hedefimiz.”

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