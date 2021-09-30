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'Yarını Kodlayanlar' projesinde 20'nci teknoloji sınıfı açıldı

DHA

'Yarını Kodlayanlar' projesinde 20'nci teknoloji sınıfı açıldı


Ergün AYAZ/DERİNCE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Derince ilçesinde Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği'nce yürütülen 'Yarını Kodlayanlar' projesi kapsamında kırsal bölgelerdeki öğrencilerin teknolojiye erişmesi amacıyla hazırlanan 'teknoloji sınıfı' 20'nci köy okulunda da törenle açıldı.
Derince ilçesi İshakçılar Mahallesi İshakçılar Ortaokulu'ndaki teknoloji sınıfının açılışına Kocaeli Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, dizi ve sinema oyuncusu Aras Bulut İynemli ve vatandaşlar katıldı. Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği'nce hazırlanan proje kapsamında teknoloji sınıflarında projeksiyon cihazı, 3D kalem, bilgisayar, 3D yazıcı, eğitim ve STEM kitleri, Zoom iletişim ve etkinlik araçları yer alıyor. Proje kapsamında ekim ayı sonuna kadar Türkiye'nin çeşitli illerinde toplam 30 okula ulaşılması hedefleniyor. Ayrıca 1 yılda 60 öğretmen ile çevre ve köyler dahil olmak üzere toplam 6 bin çocuğa kodlama başta olmak üzere çeşitli teknoloji eğitimleri verilecek. Proje kapsamında ayrıca öğrenci velilerine yönelik düzenlenecek özel buluşma ve eğitimlerle de yaklaşık 2 bin 500 veliye ulaşılması hedefleniyor.
`EKİM AYINDA 30 KÖYDE TEKNOLOJİ SINIFINI TAMAMLAYACAĞIZ'
Tam donanımlı teknoloji sınıflarının açılışlarını yaptıklarını söyleyen Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, "Ekim sonuna kadar 30 köy sınıfını tamamlamayı düşünüyoruz. Bu sınıflarda 6 binin üzerinde çocuğa dokunmak istiyoruz. Bu teknoloji sınıflarında çocukların kodlama eğitimi, bilgisayar okuryazarlığı için her türlü donanım var. En temel olarak bilgisayarlar, akıllı tahtalar, 3D yazıcı gibi tüm ekipmanlar bulunuyor. İstanbul veya Ankara'daki sınıflarda ne bulunuyorsa, buradaki sınıflarda da mevcut. Her şeye aslında 'teknoloji ile insanların hayatına nasıl dokunabiliriz ve fark yaratabiliriz' diyerek başladık. Burada çocuklara verilecek eğitimin bir çarpan etkisi var. Onları geleceğe hazırlıyor ve topluma daha iyi bir etkisi var. Çocukların öğrenme gücü çok fazla ve çocuklara bu kodlama eğitimini verdiğimiz sürece gelecekte tüketen değil, üreten bir toplum için büyük bir önem olduğunu düşünüyoruz" dedi. 
'ÇOCUKLARIN DEĞİŞİMİNİ GÖRMEK AÇISINDAN ANLAMLI BİR PROJE'
Projedeki temel hedeflerden birinin de çocukların analitik düşünmelerini sağlamak olduğunu belirten Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır, "Bu bizim Vodafone ile yürüttüğümüz Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönlendirmesiyle 30 farklı şehirde, 30 okulun teknoloji donanımıyla bu işe başladık. Ekim sonunda 30 okul bitmiş oluyor. Hem o sınıfların boyanmasından 3D yazıcısına kadar yapılıyor. Amaç; bu donanımları yapmak değil, donanımla birlikte donanımı verecek öğretmenlerinden eğitimden geçirilmesi ve onların nasıl kullanılması gerektiği de önemli. Bu çocuklara 'Yarını Kodlayanlar' projesi kapsamında eğitimleri vermek ve ortak bir yerde buluşturup değişimlerini görmek açısından anlamlı bir proje olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.DHA-Eğitim Türkiye-Kocaeli / Derince Ergün AYAZ
2021-09-30 09:42:09

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