Dünya Turizm Gününde Kocaeli'nin güzellikleri bisikletle keşfedildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın başlattığı "Doğaya Sürüyoruz Kocaeli" projesi ile birlikte iki haftada bir Kocaeli'nin eşsiz bisiklet parkurları keşfediliyor. Bu hafta gerçekleştirilen Dünya Turizm Günü özel sürüşü ile Ormanya'yı keşfeden 50 bisiklet ve doğasever, sonbaharın ve kuş seslerinin tadını çıkardı.

Kocaeli'deki doğa turizm parkurlarını tanıtmak için iki haftada bir "Doğaya Sürüyoruz" etkinliği düzenleniyor. Bu hafta gerçekleştirilen “Doğaya Sürüyoruz” etkinliğinde bisikletliler “Dünya Turizm Günü” özel sürüşünü Ormanya’da gerçekleştirdi. Toplamda 13 kilometre bisiklet süren doğaseverler, Kocaeli’nin doğa turizm merkezinde doğayla baş başa etkinlik gerçekleştirdi.

etkinliği takip eden ve bu hafta Ormanya’da olduğunu öğrenen doğaseverler, rotasını Yalova’dan Ormanya’ya çevirdi. Ormanya’nın eşsiz güzellikteki kamp alanında karavan ile konaklayan aile, pazar günü gerçekleşen etkinlikte yerini aldı ve Ormanya’nın doğasını keşfetti.

Özel söyleşi

Dünya Turizm Günü özel sürüşü olarak gerçekleştirilen etkinlikte mihmandar Barış Şen, doğaseverlere bisikletli turist olmak üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Dünya Turizm Günü’nde gerçekleşen etkinlikte, bisikletli turist olmak üzerine kısa bir sohbet edildi. Dünyanın en ekonomik ve çevreci aracı olan bisikletin hem spor ve sağlık tarafına, hem de Türkiye'de bisikletin ve bisikletli turistlerin avantajlarına değinildi.

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